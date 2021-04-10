دنفر يحقق فوزه الثامن تواليا في دوري السلة الأمريكي على حساب سبيرز

تابع دنفر ناجتس سلسلة انتصاراته وحقق فوزه الثامن تواليا على سان انتونيو سبيرز 121-119 ضمن دوري كرة السلة الامريكي للمحترفين.

وفرض نجم دنفر الصربي نيكولا يوكيتش نفسه رجل المباراة من دون منازع بتسجيله التريبل دابل الـ54 في مسيرته مع 26 نقطة و14 تمريرة حاسمة و13 متابعة)، في حين كان ديمار ديروزان افضل مسجل في صفوف الخاسر مع 24 نقطة و12 تمريرة حاسمة.

وفي غياب بول جورج وراجون راندون، اعتمد لوس انجليس كليبرز على كواهي لينارد فلم يخيب الامال بتسجيله 31 نقطة ونجاحه في 8 تمريرات حاسمة ليقود فريقه الى الفوز على هيوستن روكتس 126-109، في حين اضاف ريجي جاكسون 26 نقطة و7 تمريرات حاسمة.

-انجاز تايتوم-

في المقابل، بات جايسون تايتوم اصغر لاعب في تاريخ نادي بوسطن سلتيكس يسجل 50 نقطة على الاقل في مباراة احتاج فيها فريقه الى وقت اضافي ليتخطى منافسه مينيسوتا تمبروولفز 145-136.

وسجل تايتوم (23 عاما و37 يوما) 35 نقطة من اصل 53 في المباراة في الشوط الثاني، واضاف زميلاه جايلين براون وماركوس سمارت 26 و24 نقطة تواليا. اما افضل مسجل في صفوف تمبروولفز فكان كارل انطوني تاونز مع 30 نقطة و12 متابعة و7 تمريرات حاسمة.

-وليامسون الخارق-

وتألق زيون وليامسون في صفوف نيو اورليانز بيليكانز بتسجيله 37 نقطة مع 15 متابعة و8 تمريرات حاسمة ليقود فريقه الى الفوز على فيلادلفيا سفنتي سيكسرز 101-94.

وساهم توبياس هاريس العائد الى صفوف فيلادلفيا بعد غياب عن المباريات الخمس الاخيرة لفريقه، ب23 نقطة في حين اكتفى نجم الفريق الاخر الكاميروني جويل امبيد ب14 نقطة.

ويبدو ان الكلام القاسي الذي سمعه لاعبو بيليكانز من مدربهم ستان فان جودي كان له وقع ايجابي بعد ان انتقد اداءهم في المباراتين الاخيرتين اللتين خسرهما فريقه امام اتالانتا هوكس (107-123) وبروكلين نتس (111-139)، بقوله بان دفاع الفريق قام "باشياء غريبة" وبان فريقه "كان الاسوأ دفاعيا وهجوميا".

واشاد فان جودي بوليامسون بقوله "لقد خاض المباراة بالطريقة التي يجب ان يخوضها. لقد كان خارقا".

وكان لسان حال منافسه في فيلادلفيا توبياس هاريس مماثلا بقوله "يتمتع وليامسون بقوة جسدية هائلة. انه لاعب حقيقي. يملك القامة، السرعة والرشاقة لكي يحقق امورا كثيرة لدى اختراقه في العمق".

اما وليامسون فشكر زملاءه بالقول "زملائي كانوا يثقون بقدراتي وقالوا لي نحن ندعمك في كل خطوة تقوم بها. هذا الامر ساهم كثيرا في تألقي".

ولم تنفع النقاط ال50 التي سجلها زاك لافين لفريقه شيكاغو بولز الذي خسر امام اتلانتا هوكس 108-120.

وساهم تراي يانج بفوز اتلانتا بتسجيله 42 نقطة واضاف زميلاه كلينت كابيلا ودانيلو غاليناري في 22 و20 نقطة تواليا.

-خسارة ثالثة تواليا لباكس-

ومني ميلووكي باكس بخسارته الثالثة تواليا امام تشارلوت هورنتس 117-129.

وتأثر باكس كثيرا بغياب نجمه اليوناني يانيس انتيتوكونمبو للمباراة الرابعة تواليا لاصابة في ركبته، بالاضافة الى جرو هوليداي لاصابة مماثلة.

وتألق راسل وستبروك في صفوف واشنطن ويزادرز وقاده الى الفوز على غولدن ستايت ووريرز 110-107 بفضل تحقيقه التريبل دابل مع 19 نقطة و14 تمريرة حاسمة ومثلها متابعات، لكن هداف الدوري برادلي بيل هو الذي حسم نتيجة المباراة بفضل تسجيله 6 نقاط من اصل 20 في المباراة في الثواني الست الاخيرة منها.

في المقابل، كان ستيفن كوري افضل مسجل في صفوف ووريرز مع 32 نقطة.

وفي مباراتين اخريين، فاز نيويورك نيكس على ممفيس جريزليز 133 - 129 بعد التمديد، وانديانا بيسرز على أورلاندو ماجيك - 111-106.