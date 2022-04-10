 إيلون ماسك ينشر تغريدة يتساءل فيها عما إذا كان تويتر «يحتضر» - بوابة الشروق
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إيلون ماسك ينشر تغريدة يتساءل فيها عما إذا كان تويتر «يحتضر»

د ب ا
نشر في: الأحد 10 أبريل 2022 - 1:46 ص | آخر تحديث: الأحد 10 أبريل 2022 - 1:46 ص

بعد شرائه المفاجئ لحصة في تويتر، شكك ملياردير التكنولوجيا إيلون ماسك بشكل استفزازي في فرص بقاء المنصة.

وكتب ماسك تغريدة اليوم السبت تساءل فيها: "هل تويتر يحتضر؟". ولتوضيح ذلك، نشر إحصائيات عن أفضل 10 حسابات على تويتر تحظى بأكبر عدد من المتابعين، معربا عن أسفه قائلا: "معظم هذه الحسابات الكبرى نادرا ما تغرد وتنشر القليل جدا من المحتوى".

ومن بين أفضل 10 حسابات على تويتر، حسابات الرئيس الأمريكي الأسبق باراك أوباما، ونجوم البوب جاستن بيبر، وكاتي بيري، وريانا، وتايلور سويفت، وليدي جاجا، ونجم كرة القدم كريستيانو رونالدو.

ويحتل ماسك المركز الثامن في التصنيف العالمي مع أكثر من 81 مليون مشترك.

وكتب ماسك أن سويفت لم تنشر أي شيء في الأشهر الثلاثة الماضية، وأن بيبر لم ينشر سوى مرة واحدة فقط في العام بأكمله.

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