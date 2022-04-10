رفض البرتغالي جوسفالدو فيريرا المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك منح اللاعبين راحة من التدريبات اليوم بعد الانتهاء من مباراة المقاصة في الدوري.

وقرر المدير الفني استئناف الزمالك لتدريباته في الرابعة عصر اليوم الأحد على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة، استعدادا للقاء فاركو المقرر له يوم الثلاثاء المقبل باستاد القاهرة الدولي، في الجولة الرابعة عشرة لمسابقة الدوري الممتاز.

وحقق فريق الزمالك فوزًا غاليًا على نظيره المقاصة بهدف دون رد في المباراة التي أقيمت بينهما باستاد الكلية الحربية في إطار مباريات الجولة الثالثة عشرة لمسابقة الدوري المصري الممتاز.