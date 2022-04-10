السفير المصري في مالابو يقدم أوراق اعتماده إلى رئيس غينيا الاستوائية

قدم السفير حداد عبد التواب الجوهري، سفير جمهورية مصر العربية في مالابو، أوراق اعتماده إلى رئيس جمهورية غينيا الاستوائية اوبيانج نيجوما مبسوجو Obiang Nguema Mbasogo.

وذكرت وزارة الخارجية، اليوم الأحد، على صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي (فيس بوك)، أن السفير المصري نقل تحيات الرئيس عبدالفتاح السيسي إلى الرئيس الغيني، معربًا عن تقديره لمستوى العلاقات المتميزة بين البلديّن.

واستعرض السفير المصري التطور الملحوظ الذى تشهده العلاقات الثنائية بين مصر وغينيا الاستوائية في العديد من المجالات، لاسيما في مجال الطاقة والغاز الطبيعي، فضلاً عن الجهود المبذولة لتعزيز التعاون الثنائي في مجالات الزراعة والأخشاب والأدوية.

من جهته، أشاد الرئيس الغيني بمختلف مجالات التعاون مع مصر، مشيرا إلى استفادة العديد من الطلاب والمتدربين الغينيين بالمنح الدراسية والدورات التدريبية المقدمة إلى الكوادر الغينية من الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية في مجالات الطب والتمريض والكهرباء والثروة السمكية ومكافحة الإرهاب والعديد من المجالات الأخرى.

وأكد أن حكومته تركز على تعزيز التعاون مع دول الجنوب، خاصة الدول التي لديها إمكانيات وخبرات متراكمة في القارة الإفريقية وعلى رأسها مصر.

كما قدم الرئيس الغيني التهنئة لاستضافة مصر مؤتمر الأمم المتحدة لتغير المُناخ COP27 المقرر عقده في مدينة شرم الشيخ خلال شهر نوفمبر 2022، مؤكدًا دعم بلاده للجهود المصرية لاستضافة وإنجاح هذا المؤتمر الدولي المهم.