ما هي المدة التي يمكنك فيها حفظ بقايا الطعام في الثلاجة بأمان؟

يحتفظ الكثير من الأشخاص ببقايا الطعام في الثلاجة؛ رغبة في إعادة تسخينه مرة أخرى وتناوله، ولكن يمكن أن يؤدي ذلك إلي الكثير من الأضرار الصحية، حيث أكد الخبراء على إمكانية الاحتفاظ ببقايا الطعام لمدة ثلاثة إلى أربعة أيام في الثلاجة كحد أقصي، لأن بعد ذلك يزداد خطر الإصابة بالتسمم الغذائي.

موقع "مايو كلينك" نشر مجموعة من المعلومات حول المدة التي يمكن فيها حفظ بقايا الطعام في الثلاجة بأمان.

يحدث التسمم الغذائي، ويسمى أيضًا المرض المنقول عن طريق الغذاء بسبب الجراثيم الضارة، مثل البكتيريا الموجودة في الطعام الملوث، ونظرًا لأن البكتيريا عادة لا تغير طعم الطعام أو رائحته أو شكله، فلا يمكنك معرفة ما إذا كان تناول الطعام يشكل خطورة، لذلك إذا كنت تشك في سلامة الطعام، فمن الأفضل التخلص منه.

ويجب أيضًا تناول الأطعمة غير المطهية، مثل السلطات الباردة أو السندويشات على الفور، حيث أن الهدف من ذلك هو تقليل الوقت الذي يكون فيه الطعام في "منطقة الخطر" 4 و 60 درجة مئوية، حيث تتكاثر البكتيريا بسرعة.

وعند الرغبة في تناول بقايا الطعام يجب الحرص على إعادة تسخينها على الموقد أو في فرن تقليدي أو ميكروويف حتى تصل درجة الحرارة الداخلية إلى 165 فهرنهايت (74 درجة مئوية)، ولا يُنصح باستخدام المواقد البطيئة لإعادة تسخين بقايا الطعام، وذلك لأن هذه الأجهزة قد لا تسخن الأطعمة بدرجة كافية لقتل البكتيريا.