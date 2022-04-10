وكيل زراعة البحيرة يجتمع بمناديب الشون والصوامع استعدادا لاستقبال محصول القمح

أكد المهندس بدر محمد بدر وكيل وزارة الزراعة بالبحيرة، أن هناك تنسيق تام بين جميع الأجهزة المعنية بخصوص توريد محصول القمح هذا العام.

وشدد على مسئولي الشون والصوامع باتباع كافة التعليمات الواردة بخصوص التوريد، على أن يتم تسجيل أسماء جميع الموردين من كافة الجهات سواء مزارعين بالإضافة إلى الجمعيات التابعين لها، وفى حالة وجود تجار يتم استيفاء كشف بأسماء المزارعين الذين تعاملوا معهم مع توقيع التاجر على هذا الكشف وختمه بخاتم اللجنة المختصة الموجودة بالشونة.

على أن يتم تسليم هذه الكشوف للإدارات الزراعية لمطابقته مع الحصر الفعلي الذى تم تسليمه إلى مديرية التموين لمعرفة المزارعين الذين لم يقوموا بتوريد النسبة المحددة بقرار وزير التموين فى هذا الشأن.

جاء لك خلال الاجتماع الموسع الذى عقده وكيل وزارة الزراعة مع مسئولي الشون والصوامع بمراكز المحافظة، بحضور الدكتور مهندس محمد السيد نوار مدير عام الزراعة، والدكتور ناجح عبد المنعم مدير إدارة الشئون الزراعية، والمهندس محمود هليل مدير المكتب الفني لوكيل الوزارة، والمهندس رضا نوار مسئول التسويق بالمديرية.

وأشار الدكتور مهندس محمد السيد نوار المدير العام، إلى أنه تم تسليم جميع الكشوف الخاصة بحصر مزارعي محصول القمح لهذا العام ومساحة كل منهم الى مديرية التموين بالبحيرة، وأكد على أن عدد الصوامع 7 بعدد خلايا 48 والسعة التخزينية لهم 272 ألف طن، وعدد الشون 27 والسعة التخزينية 297740 ألف طن ليصبح إجمالي السعة التخزينية 569740 ألف طن.

وأكد أيضا ضرورة تنفيذ التعليمات الواردة الخاصة بتوريد محصول القمح بكافة شون وصوامع المحافظة.

ويأتي ذلك في إطار الجهود المبذولة من قبل مديرية الزراعة بالبحيرة، لتنظيم وتسهيل توريد القمح فى الشون والصوامع بنطاق المحافظة تنفيذا لتوجيهات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، واللواء هشام أمنه محافظ البحيرة.