قوات الاحتلال الإسرائيلي تعتقل عشرات الفلسطينيين

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الأحد، مواطنين اثنين من محافظة نابلس، وذلك بحسب ما نشرته وكالة الأنباء الفلسطينية «وفا»، صباح الأحد.

وأفادت مصادر محلية، للوكالة الفلسطينية، بأن قوات الاحتلال اقتحمت مخيم بلاطة شرق نابلس، واعتقلت المواطن سبع الطيطي، كما اعتقلت المواطن رئاس زاهر أبو عمر من قرية برقة شمال نابلس.

وفي وقت سابق، أفادت مصادر أمنية ومحلية بأن قوات الاحتلال اعتقلت الأسير المحرر أحمد سعدي اصليبي (25 عاما)، من بلدة بيت أمر بعد تفتيش منزله، والفتى سعيد عزام ازغير، من البلدة القديمة في الخليل.

كما اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الأحد، شابين وسلمت عائلة آخر بلاغا لتسليم نفسه، خلال اقتحامها أنحاء متفرقة من مدينة القدس المحتلة.

وأصيب شابان بالرصاص الحي، والعشرات بحالات اختناق، واعتقل 12 مواطنا، خلال اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الأحد، مدينة جنين وبلدة يعبد.

وقالت مصادر محلية، إن قوات كبيرة من جيش الاحتلال اقتحمت بلدة يعبد جنوب غرب جنين من عدة محاور، ونشرت قناصة على أسطح عدد من منازل المواطنين.

وأضافت المصادر ذاتها، ان مواجهات اندلعت بين الشبان وقوات الاحتلال، التي أطلقت باتجاههم الرصاص وقنابل الصوت والغاز المسيل للدموع، ما أدى إلى إصابة شابين بالرصاص الحي في الخاصرة والظهر، وجرى نقلهما إلى إحدى المستشفيات، لتلقي العلاج.

وأفادت، بأن قوات الاحتلال اعتقلت كلا من: إسلام كامل أبو شملة، إسلام محمد بدارنة، أدهم محمد علي أبو بكر/ الفحماوي، بهاء عبد السلام سعد الدين أبو بكر، الأسير المحرر نضال انفيعات، الأسير المحرر أسعد عصام قميري، إبراهيم ناجي زيد الكيلاني، ميسان حازم أبو شملة، طارق محمد كبها.

وأضافت المصادر ذاتها، أن قوات الاحتلال داهمت عشرات المنازل وحطمت محتوياتها وعاثت فيها فسادا وخرابا، وعرف من أصحابها: عصام مسعد قنيري، الأسير مناضل انفيعات، عدنان إسماعيل زيد، محمد سليم بدارنة، كامل أبو شملة، زياد ديباش حمارشة، فؤاد عمارنة، محمد علي سالم عمارنة، الأسير عدنان حمارشة، ناجي زيد الكيلاني، علي وأشرف ميتاني، حازم أبو شملة، محمد قبها أبو طارق.

وأشارت إلى أن قوات الاحتلال اقتحمت محلا تجاريا يعود للمواطن أدهم الفحماوي، وآخر للمواطن ضياء الغالب، وعبثت بمحتوياتهما.

وأفادت الوكالة ، بأن شابا أصيب بعيار ناري بالظهر، خلال اقتحام قوات الاحتلال الحي الشرقي من مدينة جنين، وسط اندلاع مواجهات في محيط المكان، تخللها اعتقال ثلاثة شبان، وهم: موسى أحمد البلبل، ومحمود كمال حسن لحلوح، وسليمان ناجح أبو عليا، وذلك بعد أن داهمت منازل ذويهم.