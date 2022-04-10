أمين الناتو: الحلف يخطط لنشر قوة عسكرية دائمة على حدوده





كشف الأمين العام لحلف شمال الأطلنطي (ناتو) ينس ستولتنبرج، أن "الحلف يضع خططا لنشر قوة عسكرية دائمة كاملة النطاق على حدوده بهدف التصدي لأي عملية عسكرية روسية في المستقبل بعد أزمة أوكرانيا".



وقال ستولتنبرج -في مقابلة مع صحيفة "التليجراف" البريطانية- "إن الناتو في خضم تحول جوهري للغاية سيعكس التبعات طويلة المدى لأفعال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين".



وأضاف أنه كجزء من عملية "إعادة ضبط" رئيسية، سيتم استبدال الوجود الصغير نسبيا على الجانب الشرقي للحلف بقوات كافية لصد أي محاولة لعملية عسكرية على الدول الأعضاء مثل إستونيا ولاتفيا، مؤكدا أن قادة الناتو العسكريين يعكفون على تطوير خيارات بهذا الشأن.



وأشار ستولتنبرج إلى أن الناتو لديه الآن بالفعل 40 ألف جندي تحت قيادته المباشرة في الجزء الشرقي من الحلف، ما يقرب من 10 أمثال العدد الذي كان عليه قبل بضعة أشهر من العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.



وتابع: "ما نراه الآن هو واقع جديد وطبيعي للأمن الأوروبي، لذلك، طلبنا الآن من قادتنا العسكريين تقديم خيارات لما نسميه إعادة الضبط، أي تعديل طويل الأمد داخل الناتو، وأتوقع أن يتخذ قادة الناتو قرارات بشأن هذا عندما يجتمعون في مدريد في قمة الناتو يونيو المقبل".