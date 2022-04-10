محافظ كفر الشيخ: رفع 1998 طن مخلفات وحملات نظافة مكثفة بالمراكز والمدن

أكد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، استمرار وتكثيف حملات النظافة ورفع وإزالة المخلفات والقمامة من الشوارع والميادين العامة بمختلف قرى ومراكز ومدن المحافظة بصفة دورية ويومية.

وقال محافظ كفر الشيخ، إن جملة المخلفات التي تم رفعها، 1998 طنًا بـ 14 مركزاً ومدينة، منهم بـ " كفر الشيخ 376 طنا، وببرج البرلس 54 طنا، وبسيدي سالم 153 طنا، وبسيدي غازي 48 طنا، وببلطيم 115 طنا، وبالرياض 114 طنا، و بالحامول 169 طنا، وبمصيف بلطيم 41 طنا، وبقلين 120 طن، وببيلا 170 طنا، وبدسوق 250 طنا، وبفوه 201 طن، وبمطوبس 161 طن، وبمسير 25 طنا، بإجمالي 1998 طن مخلفات.

ويأتي ذلك ضمن خطة المحافظة لتفعيل منظومة النظافة ورفع المخلفات وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين وتوفير بيئة نظيفة لهم.

وأشار المحافظ، إلى أنه وجه الأجهزة التنفيذية والجهات المعنية بتفعيل دوريات لمشرفي النظافة بمراكز ومدن المحافظة، لمنع إلقاء المخلفات وتحرير محاضر فورية للمخالفين، وتنظيم حملات النظافة، بالإضافة إلى تهذيب الأشجار بشكل جمالي، وإجراء عمليات الصيانة لأعمدة الانارة بصفة دورية، ومتابعة الحالة العامة بالشوارع، وتوزيع صناديق القمامة على أماكن الحدائق والميادين المختلفة، وأمام المدارس والمنشآت الحكومية مع نشر فرق النظافة بالشوارع والميادين بصفة مستمرة.

ويأتي ذلك ضمن الخطة المتكاملة التي وضعتها المحافظة بالتنسيق مع الأجهزة التنفيذية للارتقاء بمستوى الخدمات العامة بمختلف القطاعات الخدمية بالمحافظة.