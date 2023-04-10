قفز معدل التضخم السنوي لإجمالي الجمهورية، في شهر مارس الماضي ليصل إلى 33.9%، مقابل 32.9% فى فبراير السابق، وفقا لبيانات الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء الصادرة اليوم، والتي أشارت أيضا إلى ارتفاع معدل التضخم الشهرى الشهري بنسبة 3.2%.
وارتفع الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين لإجمالي الجمهورية ليبلغ 166.5 نقطة لشهر مارس 2023، مسجلاً بذلك ارتفاعا قدره 3.2% عن شهر فبراير 2023.
وكان معدل التضخم السنوي لاجمالي الجمهورية قد سجل في نفس الشهر من العام السابق 12.1%.
وأرجع الجهاز أهم أسباب الارتفاع إلى ارتفاع أسعار مجموعة الحبوب والخبز بنسبة 6.5%، مجموعة اللحوم والدواجن بنسبة 5%، ومجموعة الأسماك والمأكولات البحرية بنسبة 4.9%، مجموعة الألبان والجبن والبيض بنسبة 2.5%، مجموعة الفاكهة بنسبة 6.2%، مجموعة الخضروات بنسبة 14%، مجموعة البن والشاي والكاكاو بنسبة 4.4%، مجموعة المياه المعدنية والغازية والعصائر الطبيعية بنسبة 3.2%، مجموعة الدخان بنسبة 0.1%، مجموعة الاقمشة بنسبة 5.9%، مجموعة التنظيف والإصلاح وتأجير الملابس بنسبة 2.7%، مجموعة إصلاح الأحذية بنسبة 3.6%، مجموعة الإيجار الفعلي للمسكن بنسبة 0.8%، مجموعة الكهرباء والغاز ومواد الوقود الأخرى بنسبة 0.4%، مجموعة الأجهزة المنزلية بنسبة 4.5%، مجموعة خدمات المستشفيات بنسبة 3.7%، مجموعة شراء المركبات بنسبة 4.1%، مجموعة المنفق على النقل الخاص بنسبة 2.1%، مجموعة خدمات النقل بنسبة 2.4%، مجموعة الرحلات السياحية المنظمة بنسبة 1.2%، مجموعة الوجبات الجاهزة بنسبة 4.6%، مجموعة خدمات الفنادق بنسبة 1.5%، مجموعة العناية الشخصية بنسبة 3.5%.
• التغير الشهرى (شهر مارس 2023 مقارنة بشهـر فبراير 2023)
ارتفع قسم الطعام والمشروبات بنسبة 5.3%، نتيجة للارتفاع أسعار مجموعة الحبوب والخبز بنسبة 6.5%، وارتفاع أسعار مجموعة اللحوم والدواجن بنسبة 5.%، ارتفاع أسعار مجموعة الأسماك والمأكولات البحرية بنسبة 4.9%، ارتفاع أسعار مجموعة الألبان والجبن والبيض بنسبة 2.5%، ارتفاع أسعار مجموعة الزيوت والدهون بنسبة 0.9%، ارتفاع أسعار مجموعة الفاكهة بنسبة 6.2%، ارتفاع أسعار مجموعة الخضروات بنسبة 14%، ارتفاع أسعار مجموعة السكر والأغذية السكرية بنسبة 1.1%، ارتفاع أسعار مجموعة البن والشاي والكاكاو بنسبة 4.4%.
سجل قسم المشروبات الكحولية والدخان ارتفاعا قدره 0.1%، بسبب ارتفاع أسعار مجموعة المشروبات الكحولية بنسبة 11.7%، مجموعة الدخان بنسبة 0.1%.
وارتفع قسم الملابس والأحذية بنسبة 1.7%، بسبب ارتفاع أسعار مجموعة الأقمشة بنسبة 5.9%، مجموعة الملابس الجاهزة بنسبة 1.4%، مجموعة التنظيف والإصلاح وتأجير الملابس بنسبة 2.7%، مجموعة الأحذية بنسبة 1.9%، مجموعة إصلاح الأحذية بنسبة 3.6%.
وسجل قسم المسكن والمياه والكهرباء والغاز والوقود ارتفاعاً قدره 0.7%، بسبب ارتفاع أسعار مجموعة الإيجار الفعلي للمسكن بنسبة 0.8%، مجموعة الإيجار المحتسب للمسكن بنسبة 0.8%، مجموعة صيانة وإصلاح المسكن بنسبة 1.9%، مجموعة المياه والخدمات المتنوعة المتعلقة بالمسكن بنسبة 0.4%، مجموعة الكهرباء والغاز ومواد الوقود الأخرى بنسبة 0.4%.
وارتفع قسم الأثاث والتجهيزات والمعدات المنزلية والصيانة بنسبة 3.8%، مجموعة المفروشات المنزلية بنسبة 5.0%، مجموعة الاجهزة المنزلية بنسبة 4.5%، مجموعة الأدوات الزجاجية وأدوات المائدة والأدوات المنزلية بنسبة 2.4%، مجموعة السلع والخدمات المستخدمة في صيانة المنزل بنسبة 3.8%.
وارتفع قسم الرعاية الصحية بنسبة 1.4%، بسبب ارتفاع أسعار مجموعة المنتجات والأجهزة والمعدات الطبية بنسبة 0.3%، مجموعة خدمات مرضى العيادات الخارجية بنسبة 2.0%، مجموعة خدمات المستشفيات بنسبة 3.7%.
وارتفع قسم النقل والمواصلات بنسبة 2.5%، بسبب ارتفاع أسعار مجموعة شراء المركبات بنسبة 4.1%، مجموعة المنفق على النقل الخاص بنسبة 2.1%، مجموعة خدمات النقل بنسبة 2.4%.
وسجل قسم الاتصالات السلكية واللاسلكية ارتفاعاً قدره 0.2%، بسبب ارتفاع أسعار مجموعة معدات خدمات الهاتف والفاكس بنسبة 2.6%.
وارتفع قسم الثقافة والترفيه بنسبة 1.5%، بسبب ارتفاع أسعار مجموعة معدات الصوت والصورة ومعدات التصوير وتجهيز المعلومات بنسبة 2.4%، مجموعة الخدمات الثقافية والترفيهية بنسبة 0.4%، مجموعة الصحف والكتب والادوات الكتابية بنسبة 1.5%، مجموعة الرحلات السياحية المنظمة بنسبة 1.2%.
وسجل قسم المطاعم والفنادق ارتفاعاً قدره 4.6%، بسبب ارتفاع أسعار مجموعة الوجبات الجاهزة بنسبة 4.6%، مجموعة خدمات الفنادق بنسبة 1.5%.
وسجل قسم السلع والخدمات المتنوعة ارتفاعاً قدره 4.8%، بسبب ارتفاع أسعار مجموعة العناية الشخصية بنسبة 3.5%، مجموعة امتعة شخصية بنسبة 4.7%، مجموعة خدمات أخرى غير مصنفة في مكان أخر بنسبة 10.5%.
• وجاء التغير السنوي (شهر مارس 2023 مقارنة بشهر مارس 2022)
صعد قسم الطعام والمشروبات بنسبة 62.7%، نتيجة لارتفاع أسعار مجموعة الحبوب والخبز بنسبة 69.6%، ارتفاع أسعار مجموعة اللحوم والدواجن بنسبة 91.5%، ارتفاع أسعار مجموعة الأسماك والمأكولات البحرية بنسبة 82.2%، ارتفاع أسعار مجموعة الألبان والجبن والبيض بنسبة 70.5%، ارتفاع أسعار مجموعة الزيوت والدهون بنسبة 33.6%، ارتفاع أسعار مجموعة الفاكهة بنسبة 28.7%، ارتفاع أسعار مجموعة الخضروات بنسبة 38.1%، ارتفاع أسعار مجموعة السكر والأغذية السكرية بنسبة 20.8%، ارتفاع أسعار مجموعة البن والشاي والكاكاو بنسبة 64.1%.
وسجل قسم المشروبات الكحولية والدخان ارتفاعاً ارتفاعاً قدره 12.1%، بسبب ارتفاع أسعار مجموعة المشروبات الكحولية بنسبة 32.1%، مجموعة الدخان بنسبة 12.1%.
سجل قسم الملابس والاحذية ارتفاعاً ً قدره 20.9%، بسبب ارتفاع أسعار مجموعة الاقمشة بنسبة 34.3%، مجموعة الملابس الجاهزة بنسبة 20.7%، مجموعة التنظيف والاصلاح وتأجير الملابس بنسبة 32.0%، مجموعة الاحذية بنسبة 16.8%، مجموعة اصلاح الاحذية بنسبة 35.2%.
ارتفع قسم المسكن والمياه والكهرباء والغاز والوقود بنسبة 8.8%، بسبب ارتفاع أسعار مجموعة الايجار الفعلي للمسكن بنسبة 7.8%، مجموعة الايجار المحتسب للمسكن بنسبة 7.9%، مجموعة صيانة واصلاح المسكن بنسبة 26.3%، مجموعة المياه والخدمات المتنوعة المتعلقة بالمسكن بنسبة 29.8%، مجموعة الكهرباء والغاز ومواد الوقود الأخرى بنسبة 2.6%.
سجل قسم الأثاث والتجهيزات والمعدات المنزلية والصيانة ارتفاعاً قدره 36.4%، بسبب ارتفاع أسعار مجموعة الاثاث والتجهيزات والسجاد واغطية الارضيات الأخرى بنسبة 33.3%، مجموعة المفروشات المنزلية بنسبة 26.7%، مجموعة الاجهزة المنزلية بنسبة 40.4%.
سجل قسم الرعاية الصحية ارتفاعاً قدره 17.7%، بسبب ارتفاع أسعار مجموعة المنتجات والاجهزة والمعدات الطبية بنسبة 12.0%، مجموعة خدمات مرضى العيادات الخارجية بنسبة 23.6%، مجموعة خدمات المستشفيات بنسبة 28.0%.
سجل قسم النقل والمواصلات ارتفاعاً قدره 21.4%، بسبب ارتفاع أسعار مجموعة شراء المركبات بنسبة 34.3%، مجموعة المنفق على النقل الخاص بنسبة 23.9%، مجموعة خدمات النقل بنسبة 18.1%.
سجل قسم الاتصالات السلكية واللاسلكية ارتفاعاً قدره 1.2%، بسبب ارتفاع أسعار مجموعة خدمات البريد بنسبة 26.8%، مجموعة معدات خدمات الهاتف والفاكس بنسبة 23.6%.
سجل قسم الثقافة والترفيه ارتفاعاً قدره 26.1%، بسبب ارتفاع أسعار مجموعة معدات الصوت والصورة ومعدات التصوير وتجهيز المعلومات بنسبة 29.3%، مجموعة الخدمات الثقافية والترفيهية بنسبة 36.0%، مجموعة الصحف والكتب والادوات الكتابية بنسبة 51.1%، مجموعة الرحلات السياحية المنظمة بنسبة 2.0%.
سجل قسم التعليم ارتفاعاً قدره 7.7%، بسبب ارتفاع أسعار مجموعة التعليم قبل الابتدائي والتعليم الأساسي بنسبة 8.5%، مجموعة التعليم الثانوي العام والفني بنسبة 3.5%، مجموعة التعليم بعد الثانوي والفني بنسبة 6.1%، مجموعة التعليم العالي بنسبة 15.1%، مجموعة التعليم غير محدد المستوى بنسبة 4.5%.
سجل قسم المطاعم والفنادق ارتفاعاً قدره 48.2%، بسبب ارتفاع أسعار مجموعة الوجبات الجاهزة بنسبة 48.5%، مجموعة خدمات الفنادق بنسبة 31.1%.
سجل قسم السلع والخدمات المتنوعة ارتفاعاً قدره 29.0%، بسبب ارتفاع أسعار مجموعة العناية الشخصية بنسبة 34.6%، مجموعة امتعة شخصية بنسبة 45.2%.