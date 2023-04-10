 أمسية شعرية بعنوان «عطر الأحباب» في فرع ثقافة شمال سيناء - بوابة الشروق
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أمسية شعرية بعنوان «عطر الأحباب» في فرع ثقافة شمال سيناء

مصطفى سنجر
نشر في: الإثنين 10 أبريل 2023 - 8:30 ص | آخر تحديث: الإثنين 10 أبريل 2023 - 8:30 ص

عقد أمسية شعرية بعنوان « عطر الأحباب» وأمسية شعرية بعنوان «العودة الى الجذور» ومحاضرة ثقافية بعنوان « شهادات ورؤى» بالمقهى الثقافى كابتن غزالى.

وشارك من أدباء شمال سيناء، الشاعر عبدالله السلايمة ، الشاعر حسونة فتحي، الشاعر محمد ناجى ، الشاعر حاتم عبدالهادى، الشاعر مسعد بدر ، الشاعر سمير محسن ، الشاعر عبدالقادر عيد ، و رشا الفرجانى، بحضور مدير عام الفرع أشرف المشرحاني, ومشرف نادي الأدب محمد محروس، و مدير القصر إيناس سمير.

و تمت الفعاليات الثقافية ضمن برنامج شهر رمضان الذى تنظمة الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة الفنان هشام عطوة، من خلال إقليم القناة وسيناء الثقافى برئاسة الكاتب محمدنبيل بفرع ثقافة شمال سيناء.


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