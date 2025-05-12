ترامب يقول إنه قد يحضر محادثات روسيا وأوكرانيا المحتملة يوم الخميس

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إنه من المحتمل أن يتوجه إلى تركيا لحضور المحادثات المحتملة بين الرئيسين الأوكراني فولوديمير زيلينسكي والروسي فلاديمير بوتين.

وقال ترامب للصحفيين قبل مغادرته في رحلة ثلاثية إلى الشرق الأوسط: "لا أعرف أين سأكون يوم الخميس، لدي الكثير من الاجتماعات".

وتابع: "لكنني كنت أفكر في السفر إلى هناك. هناك إمكانية لذلك إذا كنت أعتقد أن الأمور يمكن أن تحدث. لكن علينا أن نقوم بذلك".

ورحب زيلينسكي بمشاركة ترامب المحتملة، داعيا إلى وقف شامل لإطلاق النار وأعرب عن تأييده لإجراء مفاوضات مباشرة وجها لوجه مع بوتين في إسطنبول يوم الخميس.

وفي حين أن بوتين هو الذي حدد يوم ومكان المحادثات المباشرة بين الجانبين، لم يتضح ما إذا كان يعتزم المشاركة بنفسه. لكن زيلينسكي استجاب أمس الأحد للعرض وتحدى بوتين أن يشارك بنفسه.

وكتب زيلينسكي على تطبيق تيليجرام: "بالطبع، نحن في أوكرانيا نود أن يكون الرئيس ترامب حاضرا في هذا الاجتماع في تركيا".

وأكد أنه سيذهب شخصيا إلى إسطنبول للمشاركة في الاجتماع الذي يأمل أن يستضيفه الرئيس التركي رجب طيب أردوغان قائلا "يمكننا تغيير الكثير".