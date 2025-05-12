الهلال يكتسح العروبة برباعية ويؤجل تتويج الاتحاد بلقب الدوري

أبقى فريق الهلال على آماله في المنافسة على لقب دوري روشن السعودي، بعدما حقق فوزا كبيرا على ضيفه العروبة بنتيجة (4-0)، في اللقاء الذي جمع الفريقين مساء اليوم الإثنين على ملعب المملكة أرينا، ضمن منافسات الجولة الـ31 من المسابقة.

افتتح الصربي ألكسندر ميتروفيتش التسجيل للهلال في الدقيقة 29، قبل أن يعزز سالم الدوسري التقدم بالهدف الثاني في الدقيقة 65، واختتم البرازيلي كايو سيزار الرباعية بهدفين متتاليين، أولهما من ركلة جزاء في الدقيقة 90، والثاني في الدقيقة 90+2.

بهذا الانتصار، رفع الزعيم رصيده إلى 68 نقطة في المركز الثاني، مقلصا الفارق مع الاتحاد المتصدر إلى 6 نقاط، ليؤجل تتويج النمور باللقب، الذي كان ممكنا في حال خسارة الهلال.

وبات اتحاد جدة بحاجة إلى 3 نقاط فقط من مبارياته الثلاث المتبقية لحسم اللقب رسميا.

على الجانب الآخر، تجمد رصيد العروبة عند 30 نقطة في المركز السادس عشر، ما يعقد مهمته في صراع البقاء.