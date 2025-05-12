أفادت هيئة البث الإسرائيلية، اليوم الاثنين، بأن الأسير الإسرائيلي المحرر عيدان ألكساندر، والذي يحمل الجنسية الأمريكية، رفض مقابلة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.

وفي وقت سابق من اليوم، سلمت حركة حماس ألكساندر بعد موافقة على هذه الخطوة عشية زيارة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى المنطقة.

وأكدت حركة حماس في بيان لها، أنها مستعدة للمشاركة في مفاوضات بهدف الوصول إلى اتفاق شامل لوقف إطلاق النار بشكل مستدام، في قطاع غزة، عقب إفراجها عن عيدان ألكساندر، وطالبت إدارة الرئيس الأمريكي بـ"مواصلة جهودها لإنهاء الحرب الوحشية".

بدورهم، دعا أهالي الرهائن الإسرائيليين المحتجزين في غزة ترامب إلى إنقاذ كل المحتجزين من دون التركيز على جنسيات.