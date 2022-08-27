فيرمينو يكشف سر رحيله عن ليفربول

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كشف روبرتو فيرمينو نجم ليفربول، عن السبب الذي دفعه لاتخاذ قرار مغادرة ملعب أنفيلد، بعد كل تلك السنوات التي قضاها في صفوف الريدز.

ومن المقرر أن ينتهي عقد فيرمينو مع ليفربول، بنهاية الموسم الجاري، وقد قرر عدم التجديد، والرحيل في الصيف.

وأكد يورجن كلوب المدير الفني لليفربول أن فيرمينو لن يستمر مع الفريق، إذ قرر خوض تجربة جديدة.

وقال فيرمينو في تصريحات للنسخة البرازيلية بشبكة ESPN: "لن أقول الكثير، وإلا سأصبح عاطفيا بشدة".

وأضاف: "هذا النادي يمتلك إرثا وتاريخا رائعا، أنا سعيد جدا وممتن على كل شيء حققناه هنا، لكن الوضع الجديد (الجلوس بديلا)، لم أمر به من قبل".

وتابع: "كنت أدعو الله كثيرا ليبقيني ويساعدني على هذا الوضع، أنا أعمل بجد، ومستعد دائما لمساعدة الفريق. نحن معا حتى النهاية".

واختتم: "أريد أن أنهي مسيرتي بشكل جيد هنا مع زملائي في الفريق".