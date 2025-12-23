البرلمان العربي يرحب باتفاق تبادل الأسرى والمحتجزين في اليمن

رحب البرلمان العربي بالاتفاق الذي تم اليوم الثلاثاء في العاصمة العُمانية مسقط، بشأن تبادل الأسرى والمحتجزين في اليمن، مشيدًا بالجهود الكبيرة التي بذلتها سلطنة عمان في رعاية المباحثات ودعم الجهود التفاوضية التي أدت إلى إتمام هذا الاتفاق، مشيدًا كذلك برعاية الأمم المتحدة واللجنة الدولية للصليب الأحمر للاتفاق.

كما أشاد البرلمان العربي بجهود المملكة العربية السعودية ودعمها ومساندتها وتعاونها للتوصل لهذا الاتفاق، مثمنًا جهودها الحثيثة التي تهدف إلى التوصل لحل شامل ونهائي للأزمة اليمنية.

وأكد البرلمان العربي، أهمية هذه الخطوة في تخفيف المعاناة الإنسانية لأبناء الشعب اليمني، مشددًا على دعمه التام لكافة الجهود والمبادرات التي تهدف إلى تحقيق الأمن والسلام والاستقرار في اليمن، وبما يلبّي تطلعات الشعب اليمني العزيز في العيش الكريم.

ونجحت المفاوضات اليمنية- اليمنية في العاصمة العُمانية، في التوصل إلى اتفاق لتبادل الأسرى والمحتجزين في اليمن.

وقال بيان صادر عن الفريق الحكومي اليمني، نشرته وكالة "سبأ" اليمنية في عدن أن "الاتفاق الذي جرى التوقيع عليه يقضي بالإفراج عن عدد 2900 محتجز ومختطف من جميع الأطراف ومن مختلف الجبهات، وعلى رأسهم الأستاذ محمد قحطان، وكل المحتجزين من الأشقاء من التحالف العربي لدعم الشرعية بمن فيهم الطيارين".

وأضاف البيان، أن "الفريق المفاوض تحمّل كامل المسئولية، وعمل بجدية كاملة والتزام تام من أجل تحقيق الإفراج عن آلاف المحتجزين دون استثناء أو انتقائية".