مرتضى منصور يكشف راتب مدرب الزمالك الجديد

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كشف مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، عن الراتب الذي سيتقاضاه الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو المدير الفني الجديد للفريق الأبيض.

وكانت إدارة الزمالك قد أعلنت في وقت سابق، تعيين الكولومبي كارلوس أوسوريو في القيادة الفنية للفريق الأبيض، خلفًا للمدرب البرتغالي جوسفالدو فيريرا.

وقال منصور في تصريحات لقناة ناديه: «مدرب الزمالك الجديد سيحصل على مليون ونصف دولار في 16 شهرا، وهي مدة تعاقده مع الفريق».

وأضاف: «المدرب الكولومبي طلب مليون و800 ألف دولار، ولكن بعد مفاوضات أمير معه نجح في تخفيض 300 ألف دولار».

وأتم منصور: «نادي الزمالك لا يتوفر به عمولات أجنبية في الوقت الحالي، وأنا وولادي هندفع راتب المدرب الجديد من جيوبنا».