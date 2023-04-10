غيابات الأهلي عن مواجهة بيراميدز في نهائي كأس مصر

استقر مارسيل كولر المدير الفني لفريق الأهلي، على القائمة التي ستخوض مواجهة بيراميدز مساء اليوم الإثنين، في المباراة النهائية لبطولة كأس مصر.

ويواجه فريق الأهلي نظيره بيراميدز على ستاد القاهرة الدولي، في التاسعة والربع من مساء اليوم الإثنين، في نهائي كأس مصر.

وشهدت قائمة الأهلي لمواجهة بيراميدز مساء اليوم غياب كل من، أحمد عبدالقادر، طاهر محمد طاهر، محمود متولي، محمد كريستو، رافت خليل، محمد فخري، وأحمد نبيل كوكا.

فيما عاد إلى قائمة الأهلي الثلاثي برونو سافيو، شادي حسين، ومحمد الشناوي، ويتواجد أيضًا محمود عبد المنعم «كهربا».