الرئيس الصيني يجتمع مع رئيس تايوان السابق في بكين اليوم

ذكرت قناة "تي في بي إس" التايوانية، أن الرئيس الصيني شي جين بينج سيجتمع مع الرئيس التايواني السابق ما ينج جيو، في بكين خلال لقاء تاريخي يبدو أنه يهدف إلى إظهار نهج أقل صرامة من قبل الحزب الشيوعي الصيني بشأن القضية الحساسة المتعلقة بوضع الجزيرة.

وقالت القناة، نقلا عن رئيس حزب "الكومينتانج" المعارض إريك تشو، إن "شي" و"ما" سيجتمعان في الرابعة من مساء اليوم الأربعاء، حسبما ذكرت وكالة بلومبرج للأنباء.

وقاد "ما"، الدولة الديمقراطية المتمتعة بالحكم الذاتي في الفترة من عام 2008 إلى عام 2016، وأصبح أول رئيس تايواني سابق يزور العاصمة الصينية بكين.

ويأتي ذلك في الوقت الذي يجتمع فيه قادة الولايات المتحدة واليابان والفلبين في قمة في واشنطن لمناقشة قلقهم إزاء تزايد تعنت الصين.

وقال الأستاذ المساعد في العلوم السياسية في جامعة سنغافورة الوطنية تشونج جا إيان، إن عقد اجتماع بين شي وما في نفس الوقت تقريبا مع انعقاد القمة قد يكون محاولة لمقارنة "التعامل السلمي المفترض لبكين إزاء العلاقات عبر المضيق مع اللقاء ذي التوجه الدفاعي للدول الثلاث".

وأضاف تشونج، أن شي ربما يحاول أيضا إظهار أن الأشخاص من تايوان، وخاصة الشخصيات السياسية، سيحظون بمعاملة جيدة واحترام إذا أذعنوا لرغباته.