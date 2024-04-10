الرئيس الإيراني يعزي إسماعيل هنية في استشهاد عدد من أبنائه وأحفاده

تلقى رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية، اتصالاً من الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، حيث قدم التعازي باستشهاد ثلاثة من أولاده وبعض أحفاده؛ جراء قصف إسرائيلي، اليوم الأربعاء.

وبحسب بيان لحركة حماس، عبر تطبيق "تيليجرام"، قال هنية خلال الاتصال: "إن هذا الاغتيال الجبان لا يزيدنا إلاّ عزيمة وقوة، وإننا مستمرون على طريق الجهاد والمقاومة والتحرير فإما نصر أو شهادة".

وفي وقت سابق، قالت وكالة «شهاب» للأنباء، إن ثلاثة من أبناء زعيم الحركة إسماعيل هنية، استشهدوا في ضربة جوية إسرائيلية على قطاع غزة.

وأوضحت وسائل إعلام فلسطينية، أن حازم وأمير ومحمد هنية، أبناء رئيس المكتب السياسي للحركة، استشهدوا و3 من ذويهم في قصف إسرائيلي استهدف سيارة بمخيم الشاطئ غرب مدينة غزة.

وقال هنية، في تصريحات صحفية، عقب تلقي الخبر إن استشهاد أبنائه لن يؤثر على مطالب الحركة المتعلقة بوقف إطلاق النار.

وأضاف: «مطالبنا واضحة ومحددة ولا تنازل عنها، وإذا كان العدو يعتقد أن استهداف أبنائي في ذروة المفاوضات وقبل أن يصل رد الحركة أن هذا سيدفع حماس إلى أن تغير موقفها فهو واهم».



