وزير الخارجية الألماني يحذر بوتين من المماطلة في أوكرانيا

طالب وزير الخارجية الألماني يوهان فاديفول الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بإجراء مفاوضات ثنائية عاجلة مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، مهددا بفرض المزيد من العقوبات على روسيا.

وقال الوزير خلال اجتماع مع نظيره الكرواتي، جوردان جريليك رادمان، في العاصمة الكرواتية زغرب اليوم الاثنين: "إذا ظن الرئيس بوتين أنه يستطيع اللعب على عامل الوقت، فسيكون قد أخطأ في حساباته"، مؤكدا ضرورة مواصلة الضغط على روسيا، مشيرا إلى أن الاتحاد الأوروبي يُعِدّ الحزمة التاسعة عشرة من العقوبات ضد روسيا.

وأضاف فاديفول أن على بوتين الآن أن يُثبت حقا استعداده للعمل من أجل سلام عادل، وقال: "بناء على كل ما نراه، ثمة شكوك كبيرة حول هذا الأمر"، مشيرا إلى أن أوكرانيا قدمت التزاما استباقيا بالاستعداد للتفاوض دون أي شروط، وقال: "أمر واحد واضح: لن تكون هناك مفاوضات بمنأى عن إرادة الشعب الأوكراني. هذا هو وعدنا الأوروبي المشترك"، مضيفا أنه يمكن لأوكرانيا مواصلة الاعتماد على "دعمنا السياسي والاقتصادي والعسكري".

ومن جانبه، أكد رادمان لأوكرانيا استمرار الدعم الأوروبي في طريقها نحو سلام عادل ودائم، دون تغيير بالقوة للحدود، وقال: "نعلم أن أي سيناريو آخر ستكون له عواقب سلبية على أمن جنوب شرق أوروبا، وخاصة غرب البلقان"، مشيرا إلى أن كرواتيا تدرك أن السلام العادل وحده هو الذي يمكن أن يدوم، وأضاف: "الحلول الأخرى التي تتضمن مكافأة المعتدي تنطوي على إمكانية زيادة النزعات التوسعية وعدم الاستقرار، سواء في أوروبا أو في العالم".

ومن المرجح أن خلفية هذه الملاحظات تعود إلى تجربة كرواتيا في الحرب مع صربيا بين عامي ١٩٩١ و١٩٩٥. في ذلك الوقت، شنّ جيش الشعب اليوغوسلافي، الذي كانت تسيطر عليه بلجراد، بالتعاون مع الميليشيات الصربية المحلية حربا على كرواتيا، التي كانت قد أعلنت استقلالها للتو. واحتلّ الصرب حوالي ٣٠٪ من الأراضي الكرواتية، حتى حررها الجيش الكرواتي المُنظّم حديثا بدعم غربي محدود.