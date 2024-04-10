قال الفنان أحمد حلمي، إنه يشعر بـ«الونس» عندما يكون قريبًا من عائلته وأحبائه، مشيرًا إلى أنه يقدر شعور العائلة جدًا.

وأضاف خلال لقاء لبرنامج «carpool karaoke بالعربي»، المذاع عبر فضائية «دبي»، مساء الأربعاء: «اللي مجربش دايمًا شايف الكلام ده وبيسمعه من برا، لما تبقى في عيلة الإحساس بيجي بجد».

وروى أن أولاده قد يعيقوا خروجه إلى مكان ما، مضيفًا: «ساعات ببقا خارج وولادي ييجوا فمخرجش، منى ترجع تلاقيني قاعد على الكنبة، وبقعد أقول لها العيال دي خطر، تلغي أي مشوار».

وذكر أنه يسافر إلى مدينة الجونة أو أي مدينة أخرى على ساحل البحر عندما يرغب في البقاء بمفرده، لافتًا إلى أنه يلجأ إلى الانفصال عن العالم الخارجي عندما يكون مقبلًا على عمل جديد أو بحاجة إلى التفكير.

وبسؤاله عن الشخص الذي يرغب في القول له: «بتونس بيك»، أجاب: «أبويا وأخويا - الله يرحمهم - دول واحشني جدا ونفسي أتونس بيهم».