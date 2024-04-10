فريق الإشراف بصحة قنا يتابع العمل بالمستشفى العام

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وجه الدكتور محمد يحيى بدران، وكيل وزارة الصحة بقنا، اليوم الأربعاء، فريق الإشراف والمتابعة بالمديرية في أول أيام عيد الفطر المبارك بالمرور على مستشفي قنا العام.

وأوضح بدران، أن الفريق راجع خطة التشغيل وتواجد الكوادر الطبية اللازمة من الأطباء والصيادلة والتمريض والفريق المعاون.

كما راجع الفريق جدول النوبتجيات بالمستشفى وتابع جاهزية الاستقبال بالمستشفى لاستقبال أية حالات طوارئ أو حوادث وتوافر رصيد كاف من مستلزمات الطوارئ والأمصال.

وأشار بدران إلى تفقد الفريق لأقسام الباطنة، الحضانات، الرعاية المركزة، الغسيل الكلوي، النساء، الجراحة؛ للاطمئنان على المرضى والرعاية الصحية المقدمة لهم.

وراجع فريق المديرية جاهزية بنك الدم وتوافر أرصدة كافية من الفصائل المختلفة للدم ومشتقاته.

وذكر وكيل صحة قنا، أن مديرية الشئون الصحية أعدت خطة مراجعة ومتابعة لمنافذ الخدمة الصحية داخل المحافظة والتي بدأها الفريق الإشرافي بالمرور أمس على مستشفيات قوص ونقادة، واستكمالا بقنا العام اليوم بهدف التأكد من تقديمها الرعاية اللازمة للمترددين عليها والتزامها بتقديم خدماتها بصورة مرضية.