استطلاع آراء الناخبين لدى الخروج في كوريا الجنوبية تظهر تقدم المعارضة في الانتخابات البرلمانية

أظهرت التوقعات الأولية تقدم معسكر المعارضة الليبرالي بكوريا الجنوبية بفارق واضح في الانتخابات البرلمانية.

ويبدو أن الحزب الديمقراطي الليبرالي بقيادة زعيم المعارضة لي جاي ميونج فى طريقه إلى الحفاظ على موقعه كأقوى حزب في الجمعية الوطنية المؤلفة من 300 مقعد.

وبجانب شريكه الأصغر، التحالف الديمقراطي لكوريا، من المتوقع أن يفوز الحزب الديمقراطي بـ 178 مقعدا من بين 196 مقعدا، بحسب ما ذكرته الإذاعة الكورية الجنوبية اليوم الأربعاء.

وهذا يعني أن حزب سلطة الشعب الحاكم الذي ينتمى له الرئيس يون سوك يول وشريكه حزب مستقبل الشعب سوف يشغلان مابين 87 مقعدا و 105 مقاعد.

وكانت وكالة يونهاب الكورية الجنوبية للأنباء قد ذكرت أن اللجنة الوطنية للانتخابات قالت أنه حتى الساعة الواحدة بعد الظهر بالتوقيت المحلي، أدلى 6ر23 مليون ناخب أو 4ر53 % من الناخبين الذين يحق لهم الادلاء بأصواتهم ويبلغ عددهم 28ر44 مليون ناخب، بعد سبع ساعات من بدء التصويت في 14 ألفا و259 مركز اقتراع في أنحاء البلاد.

وتمثل الانتخابات تقييما مهما لحكومة يون، التي تولت السلطة منذ عامين.

ويشار إلى أنه من المقرر إجراء الانتخابات الرئاسية خلال عام 2027.