ارتفاع منسوب مياه نهر الأورال في أورينبورج بواقع نصف متر خلال الليل

أعلن النائب الأول لعمدة مدينة أورينبورج الروسية، أليكسي كودينوف، اليوم الأربعاء، أن منسوب المياه في نهر الأورال في أورينبورج ارتفع بمقدار 50 سنتيمترا خلال الليل.

وقال كودينوف، للصحفيين، "الليلة مرت بعدم الارتياح.. منسوب المياه في نهر الأورال يرتفع.. والآن خلال الليل ارتفع منسوب المياه في النهر بمقدار 50 سنتيمترا"، بحسب ما ذكرته وكالة سبوتنيك الروسية للأنباء.

وأضاف كودينوف أن المياه غمرت أكثر من 300 مبنى سكني في أورينبورج خلال الليل".

وقال كودينوف "نواصل تقديم المساعدة لسكان مدينة أورينبورج، الذين لم يتجرؤوا حتى الآن على المغادرة"، مضيفا أنه تم إجلاء بعض السكان من المناطق التي غمرتها الفيضانات خلال الليل.

وبحسب الخبراء، فإن منسوب المياه مرشح للارتفاع، وسبق أن دعا عمدة أورينبورج السكان المقيمين في منطقة الفيضانات إلى مغادرة منازلهم.

وتم إطلاق صافرات الإنذار في أورينبورج الروسية، صباح أمس الثلاثاء، لحث السكان على الإجلاء الفوري وسط استمرار ارتفاع منسوب المياه في نهر الأورال وخطر اتساع رقعة الفيضانات.

وكانت وزارة الطوارئ الروسية قد حذرت في وقت سابق من أن الوضع في مقاطعة أورينبورج التي اجتاحها فيضان عارم، لن يتحسن قبل 25 أبريل، وأن منسوب المياه يرتفع في معظم الأنهار، فيما تتجه موجة الفيضان نحو عاصمة المقاطعة.