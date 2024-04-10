خُمس الألمان مهددون بالفقر أو الإقصاء الاجتماعي

لا يزال عدد الأشخاص المعرضين لخطر الفقر أو الإقصاء الاجتماعي مرتفعا في ألمانيا.

فقد أعلن مكتب الإحصاء الاتحادي اليوم الأربعاء استنادا إلى النتائج الأولى لمسح حول الدخل والظروف المعيشية، أن 7ر17 مليون شخص في ألمانيا شملهم هذا الخطر عام 2023، وهو ما يعادل 2ر21% من السكان. وبالمقارنة مع العام السابق، ظلت النسبة دون تغيير تقريبا.

ويعتبر الشخص معرضا لخطر الفقر أو الإقصاء الاجتماعي في الاتحاد الأوروبي إذا انطبق عليه واحد على الأقل من الشروط الثلاثة التالية: أن يكون دخله أقل من خط الوقوع في الفقر، أو أن تعاني أسرته من حرمان مادي واجتماعي شديد، أو أن يعيش في أسرة ذات مشاركة محدودة للغاية في القوى العاملة. وبناء على كل حالة من الحالات الحياتية هذه يمكن تحديد النسبة المئوية للمتضررين.

- في عام 2023 كان حوالي واحد من كل سبعة أشخاص معرضا لخطر الفقر - 3ر14% من السكان أو ما يقرب من 12 مليون شخص. وفي عام 2022 بلغت نسبتهم 8ر14%.

- الحرمان المادي والاجتماعي الشديد شمل 9ر6% من السكان، أو 7ر5 مليون شخص. وفي عام 2022 كانت النسبة 2ر6%.

- 8ر9% من السكان الذين تقل أعمارهم عن 65 عاما، أو 2ر6 مليون شخص، يعيشون في أسر ذات مشاركة منخفضة للغاية في القوى العاملة. وفي عام 2022 كانت النسبة مماثلة.