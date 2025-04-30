تحركات الساعات الأخيرة للمرشحين فى انتخابات نقابة الصحفيين

سلامة: سأكون نقيبًا للجميع .. وأخوض المعركة من أجل نقابة قوية

البلشى: استعدنا النقابة بيتًا لكل الصحفيين.. وأسعى لصرف بدل التكنولوجيا للجميع

يكثف المرشحون فى انتخابات التجديد النصفى لنقابة الصحفيين، المقرر إجراؤها غدا الجمعة، من تحركاتهم فى اللحظات الأخيرة قبل انطلاق عملية الاقتراع حال اكتمال النصاب القانونى بحضور 25% من الأعضاء المشتغلين.

وقال المرشح لمنصب نقيب الصحفيين، عبد المحسن سلامة، إن النقابة تمر بظروف دقيقة على المستويين المهنى والاقتصادى، ولا سبيل لتجاوزها إلا من خلال نقيب لكل الصحفيين، بعيدًا عن الاستقطاب والشللية.

وأضاف سلامة، خلال مؤتمر صحفى بمقر جريدة الأهرام: «نخوض هذه الانتخابات من أجل نقابة لكل الصحفيين، نقابة قوية، مهنية، مسئولة، لا تُختزل فى معركة سياسية أو توجه بعينه»، مشيرا إلى أن أعظم نقيب صحفيين دافع عن الحريات كان الراحل إبراهيم نافع، ومن المهم السير على خطى هؤلاء العظماء وألا تتحول لمعركة سياسية.

وأكد أن النقابة يجب أن تكون فاعلة فى الشأن العام، لا طرفًا فى الأزمات، مشددا على ضرورة أن يسير ملف الحريات جنبا إلى جنب مع الملفات الاقتصادية والمهنية والخدمية، مشددا: «لن نترك زميلًا فى محبسه دون دعم من النقابة».

وزاد: «أنا على ثقة بوعى الصحفيين، وأعلم أن هناك تفلتات فردية، لكن وعى الأغلبية هو الضامن الحقيقى لاستعادة قوة النقابة ومكانتها، وأتعهد بأن أكون نقيبًا لكل الصحفيين، وسأفتح أبوابى للجميع، ولن أدخل فى معارك جانبية، لأن المسئولية تقتضى أن نترفع عن المهاترات، ونعمل من أجل المهنة ومستقبلها»، داعيا أعضاء الجمعية العمومية للمشاركة بقوة فى الانتخابات.

ومن جهته، أجرى نقيب الصحفيين والمرشح لذات المنصب لدورة جديدة، خالد البلشى، مجموعة من الجولات الانتخابية خلال الساعات الماضية، شملت مؤسسة الأهرام، والجمهورية، وأخبار النجوم والأدب والحوادث بموسسة اخبار اليوم، وموقع صدى البلد.

وأكد البلشى، أن أهم انتصارين تحققّا فى الدورة الماضية، هما استعادة نقابة الصحفيين بيتًا لكل الصحفيين، وعودتها من جديد مساحة للقاء والعمل المشترك لمناقشة قضايا المهنة، وللتفاوض حول الأجور والقضايا العامة، والتفاوض بشأن القوانين، وتسييد خطاب الدفاع عن حرية الصحافة.

وأضاف البلشى: حاولنا بصدق وإخلاص خلال الولاية الأولى، وننوى استكمال ما بذلنا من جهدٍ، وشغلنا الشاغل استصلاح هذه المهنة قبل استصلاح أرض زراعية، مضيفا: مهنتنا هى مشروعنا الرابح، وأكل عيشنا، وقيمتنا وقوتنا وتأثيرنا فى المجتمع، وهذا لا يمنع أهمية وجود الخدمات، ولكن الأهم أن يكون مشروعنا هو المهنة.

وأكد البلشى أن برنامجه يتضمن صرف البدل لجميع الصحفيين، بمن فيهم صحفيى الوكالات والخارجين على المعاش الحكومي، ونقل صرف البدل للنقابة لوقف الاستقطاع الضريبى ومعالجة مشكلة العقود الصفرية، وإلزام المؤسسات بتحديد حد أدنى داخلى للأجور، وغيرها.

فيما كشف وكيل نقابة الصحفيين والمرشح لعضوية مجلس النقابة فوق السن، محمد سعد عبد الحفيظ، عن برنامج مركز التدريب بنقابة الصحفيين، مشيرا إلى أنه تم إعداد هذا البرنامج التدريبى، المرتقب تنفيذه فى الموسم التدريبى الجديد، استنادًا إلى نتائج تواصل مباشر مع نحو ألف صحفى من الذين سبق لهم الالتحاق ببرامج مركز التدريب بنقابة الصحفيين.

ومن المقرر أن تجرى انتخابات التجديد النصفى لنقابة الصحفيين 2 مايو، حيث يبدأ تسجيل الحضور من الساعة العاشرة صباحًا، وحتى الثانية عشرة ظهرًا، ويمكن مد التسجيل ساعة أخرى بقرار من اللجنة المشرفة على الانتخابات.

وفى حالة اكتمال الجمعية العمومية بحضور 25% من الأعضاء المسددين لاشتراك النقابة يبدأ اجتماع الجمعية العمومية مباشرة بمسرح النقابة فى الطابق الأرضى لمناقشة جدول الأعمال، ولا تبدأ عملية التصويت إلا عقب انتهاء اجتماع الجمعية العمومية وتلاوة التوصيات.