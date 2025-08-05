تقرير: رودريجو يرد على أنباء اهتمام ليفربول برسالة حاسمة

قال تقرير صحفي بريطاني، إن البرازيلي رودريجو نجم ريال مدريد، أرسل رسالة واضحة، في ظل ارتباط اسمه بالانتقال لفريق ليفربول، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وقال موقع «سبورت بايبل» نقلا عن شبكة «ESPN Brazil»، إن ليفربول أجرى اتصالات مع الجناح ووكلائه قبل تقديم العرض الرسمي الأول. وأكد الموقع: «هذه المحادثات أدت إلى موافقة رودريجو على الشروط الشخصية مع الريدز».

وقال تقرير «ليفربول إيكو»، إن الدقائق المحدودة التي تحصل عليها اللاعب خلال كأس العالم للأندية، ولقاءات الموسم الماضي، لم تُسهم في تهدئة التكهنات حول مستقبله، وسط تقارير عن اهتمام أندية الدوري الإنجليزي الممتاز به، على الأخص ليفربول.

وتابع: «في ظل المنافسة الشرسة على مراكز هجوم ريال مدريد، بقيادة فينيسيوس جونيور وكيليان مبابي، قد يُعتبر اللاعب فائضًا عن الحاجة».

وشدد التقرير على أن اللاعب لا يزال مُركزًا على الموسم المُقبل، والذي قد يسمح له بالبقاء في العاصمة الإسبانية مدريد، كما نشر على حسابه بـ «إنستجرام» مجموعة من صور عطلته، مُرفقًا بتعليق: «عقل صافٍ ومهام عديدة تنتظرنا!». وأتبع اللاعب البالغ من العمر 24 عامًا ذلك بـ«ستوري» من تدريبات ما قبل الموسم، كتب فيها: «نعود إلى العمل». ورغم التكهنات المستمرة، لا يُظهر رودريجو أي علامات تشتت في هذه المرحلة.