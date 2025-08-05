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كشف الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، الثلاثاء، أنه أجرى محادثة "مثمرة" مع نظيره الأمريكي دونالد ترامب، تناولت إنهاء الحرب والعقوبات على روسيا، ووضع اللمسات الأخيرة على صفقة طائرات بدون طيار بين الولايات المتحدة وأوكرانيا.

وأفاد زيلينسكي في منشور على منصة"إكس" بأن "الرئيس ترامب على علم تام بالضربات الروسية على كييف وغيرها من المدن والمناطق"، في إشارة إلى الهجمات الروسية المكثفة بطائرات بدون طيار وصواريخ.

كما أضاف أن أوكرانيا مستعدة أيضاً لإبرام صفقة مع الولايات المتحدة بشأن شراء طائرات بدون طيار أوكرانية من شأنها أن تكون "واحدة من أقوى الاتفاقيات"، وفقاً لقناة العربية الإخبارية.

وقال زيلينسكي في وقت سابق إن الصفقة تبلغ قيمتها حوالي 30 مليار دولار.

وأوضح أن شركاء كييف الأوروبيين تعهدوا حتى الآن بشراء أسلحة أمريكية لأوكرانيا بأكثر من مليار دولار في إطار خطة جديدة.

يذكر أن الرئيس الأمريكي كان عبر عن إحباطه من نظيره الروسي فلاديمير بوتين في الأسابيع القليلة الماضية، وأمهله حتى الثامن من أغسطس لإحلال السلام في أوكرانيا أو مواجهة عقوبات أشد.

وهدد بفرض عقوبات جديدة على روسيا، ورسوم جمركية 100% على الدول التي تشتري نفطها.

لكن مصادر مقربة من الكرملين قالت لوكالة رويترز، إن من غير المرجح أن يرضخ بوتين للإنذار.

ورجحت المصادر أن يتمسك بوتين بهدف السيطرة التامة على 4 مناطق في أوكرانيا.