كتائب القسام تعلن استهداف ناقلة جند إسرائيلية وإيقاع طاقمها بين قتيل وجريح

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أعلنت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس، استهداف ناقلة جند إسرائيلية في قطاع غزة.

وقالت القسام عبر قناتها الرسمية بمنصة تليجرام، مساء الثلاثاء، إن مقاتليها استهدفوا ناقلة جند إسرائيلية بعبوة برميلية شديدة الانفجار وأوقعت طاقمها بين قتيل وجريح في منطقة الزنة شمال شرق مدينة خان يونس جنوب القطاع.

وأضافت أن مقاتليها رصدوا هبوط الطيران المروحي للإخلاء.

وضمن عملياتها اليوم أيضًا، قالت كتائب القسام إنها دكَّت موقع قيادة وسيطرة للاحتلال قرب مدرسة دار الأرقم شرق حي التفاح شرق مدينة غزة بعدد من قذائف الهاون.

قبل ذلك، أعلنت كتائب القسام كذلك دك موقع قيادة وسيطرة للعدو في محور موراج جنوب مدينة خان يونس جنوب القطاع بعدد من قذائف الهاون من العيار الثقيل.