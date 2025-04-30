موعد حفل روائع عبد الوهاب في ذكرى رحيله بالمسرح الكبير بدار الأوبرا

تواصل دار الأوبرا برئاسة الدكتور علاء عبد السلام، فعالياتها لإحياء ذكرى رحيل الموسيقار محمد عبد الوهاب خلال حفل فرقة عبد الحليم نويرة للموسيقى العربية المقام بقيادة المايسترو أحمد عامر في التاسعة مساء الأحد ٤ مايو المقبل على المسرح الكبير، ضمن أنشطة وزارة الثقافة.

ويتضمن البرنامج باقة من مؤلفات موسيقار الأجيال التي شكلت جزءًا مهمًا من تاريخ الطرب العربي منها "ساكن قصادي- من غير ليه- دارت الأيام- يا خلي القلب- أيظن ويا مسافر وحدك وغيرها"، أداء سمية وجدى، عصام محمود، رحاب عمر، حسام حسنى، رحاب مطاوع وأحمد عبد الكريم.

ويذكر أن الموسيقار محمد عبد الوهاب ولد في ١٣ مارس بحي باب الشعرية بالقاهرة، ويعد أحد أعلام الموسيقى العربية، لقب بعدة ألقاب منها موسيقار الأجيال والنهر الخالد.

كما عمل كملحن ومؤلف موسيقى وممثل سينمائي، بدأ حياته الفنية مطرباً بفرقة فوزي الجزايرلي عام ١٩١٧، وفى عام ١٩٢٠ درس آلة العود بمعهد الموسيقى العربية بعدها بدأ العمل في السينما عام ١٩٣٣، وفي الإذاعة عام ١٩٣٤.

فيما ارتبط بأمير الشعراء أحمد شوقي بعد أن وضع ألحان للعديد من قصائده غنى معظمها بصوته، تعاون معه الكثير من المطربين المصريين والعرب منهم أم كلثوم، ليلى مراد، عبد الحليم حافظ، نجاة، فايزة أحمد، وردة، فيروز، أسمهان وطلال مداح، رحل عن عالمنا في ٤ مايو ١٩٩١ بعد أن أثرى الحياة الموسيقية بأعماله الفنية التي مازالت تحيا في وجدان الشعب المصري والعربي.