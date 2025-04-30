تقيم دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور علاء عبد السلام، حفلاً لعازف التشيللو مارسيلينو بمصاحبة عازفة البيانو نغماية، وذلك في التاسعة مساء الخميس الأول من مايو على المسرح الصغير، ضمن أنشطة وزارة الثقافة.

ويتضمن البرنامج مجموعة من المؤلفات العالمية الكلاسيكية منها معزوفات من روميو وجوليت هي "المشهد- المينويت- جولييت الصغيرة- الأقنعة- آل مونتاجو وآل كابوليت- الأب لورانس- مركوشيو- رقصة الفتيات مع الزنابق- روميو وجوليت قبل الفراق لـ سيرجى بروكوفييف.

ويأتي ذلك بجانب عدد من الأعمال التي تقدم لأول مرة في مصر منها "الحياة القصيرة- الرقصة الإسبانية الأولى لـ مانويل دى فايا وتوزيع موريس جندرون، بالاد وسيريناده لـ يوزف سوك، البولونيز لـ أنتونين، بارافرايز على لارجو آل فاكتوتوم من أوبرا حلاق إشبلية لـ ماريو كاستلنووفو، تيديسكو وتوزيع بياتيجورسكي".

ويأتي الحفل في إطار البرنامج الإبداعي المتنوع لدار الأوبرا المصرية الهادف إلى إتاحة الفرصة للجمهور للتفاعل مع تجارب موسيقية عالمية راقية، واستمرارا لرسالتها كأحد أهم منارات الفنون الجادة.