إقبال جماهيري على مسرحية الربابة بمسرح ساقية الصاوي

قدمت فرقة "جون محروس" مسرحية "الربابة" على خشبة مسرح قاعة الحكمة في ساقية الصاوي بالزمالك.

وشهدت مسرحية "الربابة"، إقبالاً من الجمهور عليها من مختلف الأعمار من الصغار والشباب والكبار، حيث رفع العرض لافتة كامل العدد.

العرض يحمل رسالة ورؤية جديدة عن الثأر والانتقام خاصة في صعيد مصر، وتأثيره على المجتمع، وهو يعتبر السبب الأول الذي أدى إلى انتشار الجرائم رغم كل الجهود والمحاولات التي بذلت لمواجهته.

ونجح الكاتب والمخرج جون محروس، في أن يطرح قضايا مهمة واقعية في بيئته صعيد مصر، ومن أهم هذه القضايا قضية الثأر، كما اتضح ذلك في نص وعرض مسرحية "الربابة" التي تناول فيها الكاتب قضية الثأر.

وأشار إلى أن المرأة الصعيدية تلعب دور الحارس علي العادات والتقاليد وعلى رأسها عادة الثأر، فالمرأة تكاد توهب حياتها بالكامل للثأر لأب أو زوج أو أخ أو ابن قتل غدراً، وتتحدى لأي محاولة من أفراد أسرتها للتهرب من ميراث الدم.

مسرحية "الربابة" من بطولة كل من: "رشا عطا الله، أحمد عبد الصبور، شيماء سيد، يوسف الشيخ، أحمد فرج، عادل مرزوق، أماني وديع، رجب السيد، حسام آمان، ياسمين الموجي، كيرلس نوار، أحمد سرحان، عبد الرحمن معروف، يوسف النحاس، مارجريت فارس".

ومساعد مخرج: "محمد ذكي، ومخرج منفذ: سندباد سليمان، والمسرحية من دراماتورج وإخراج: جون محروس".