الملحن وليد سعد عن زوجته: الأولى والوحيدة في عمري

نشر الملحن وليد سعد، عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام"، صورة تجمعه مع زوجته، معلقًا: "أول وآخر حب في حياتي زوجتي الأولى والوحيدة في عمري كله، وعمر ما كان ليا زوجة غيرها فاطمة رزقي الحلو من الدنيا وأماني واطمئناني بوجودها جانبي".

وأضاف "سعد": "وش السعد والخير عليا اللي مهما قولت فيها من حاجات حلوة مش هيخلص الكلام عنها، ربنا يبارك لي في عمرك ويخليكي ليا يارب يا ست الستات كلهم"

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يذكر أن هناك علاقة حب قوية تربط بين الملحن وليد سعد وزوجته، والذي يعتبرها كل ما يملك في حياته.

من ناحية أخرى يستعد الملحن وليد سعد لتحضير أكثر من أغنية خلال الفترة المقبلة مع عدد من نجوم الغناء في مصر والوطن العربي.

وكان الملحن والمطرب وليد سعد طرح مؤخرًا، أغنيته التي تحمل اسم "اللي فارق فارق" على يوتيوب، وهي من كلمات أمير شيكو، وألحان أحمد نصري، وتوزيع مهيب سليط، وتنتمي إلى طبيعة الأغاني الدرامية، وتعد عودة قوية له إلى الساحة الغنائية بعد غياب أكثر من 17 عامًا منذ تقديم أغنيته الشهيرة "كل ذنبي"، التي حققت نجاحا كبيرا وقت طرحها عام 2007، وكانت نقلة مهمة في مشواره الغنائي.

الجدير بالذكر أن الملحن وليد سعد تعاون في مشواره الغنائي مع أبرز نجوم الغناء في الوطن العربي من أجيال مختلفة بدءاً من وردة، وعمرو دياب وتامر حسني، ومحمد حماقي وحسين الجسمي، وأصالة وراغب علامة، وفضل شاكر وآمال ماهر ولطيفة وصابر الرباعي، وحكيم وهشام عباس وحمادة هلال وإيهاب توفيق ونوال الزغبي وسميرة سعيد، وغيرهم من كبار المطربين.