 الأوقاف: كل المساجد الجامعة جاهزة لصلاة العيد.. وأماكن خاصة للرجال والسيدات - بوابة الشروق
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الأوقاف: كل المساجد الجامعة جاهزة لصلاة العيد.. وأماكن خاصة للرجال والسيدات

محمد شعبان
نشر في: الأربعاء 10 أبريل 2024 - 2:07 ص | آخر تحديث: الأربعاء 10 أبريل 2024 - 2:08 ص

أكد الدكتور هشام عبد العزيز، رئيس القطاع الديني بوزارة الأوقاف، أن جميع المساجد الجامعة التي تقام فيها ‏صلاة الجمعة والتراويح ستقام فيها أيضًا صلاة عيد الفطر المبارك‎.‎
وقال خلال تصريحات لبرنامج «التاسعة» مع الإعلامي يوسف الحسيني، المذاع عبر شاشة القناة «الاولى» ‏بالتلفزيون المصري، مساء الثلاثاء، إن الاستعدادات جارية على قدم وساق في جميع المساجد والساحات ‏المخصصة؛ لإقامة صلاة العيد، وذلك من خلال تنظيفها وتهيئتها لاستقبال المصلين‎.‎
وأوضح أن المديريات تشرف على هذه الاستعدادات؛ لضمان تهيئة الأماكن بشكل مثالي لاستقبال المصريين ‏لصلاة العيد‎.‎
وأوضح أنه تم تخصيص أماكن خاصة للسيدات في المساجد والساحات، مع وجود واعظات سيشرفن على هذه ‏المصليات‎.‎
وناشد «عبد العزيز» جموع المصلين بالالتزام بالأماكن المخصصة للرجال والسيدات، وذلك لضمان سير صلاة ‏العيد بكل انضباط‎

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