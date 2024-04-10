أكد الدكتور هشام عبد العزيز، رئيس القطاع الديني بوزارة الأوقاف، أن جميع المساجد الجامعة التي تقام فيها صلاة الجمعة والتراويح ستقام فيها أيضًا صلاة عيد الفطر المبارك.
وقال خلال تصريحات لبرنامج «التاسعة» مع الإعلامي يوسف الحسيني، المذاع عبر شاشة القناة «الاولى» بالتلفزيون المصري، مساء الثلاثاء، إن الاستعدادات جارية على قدم وساق في جميع المساجد والساحات المخصصة؛ لإقامة صلاة العيد، وذلك من خلال تنظيفها وتهيئتها لاستقبال المصلين.
وأوضح أن المديريات تشرف على هذه الاستعدادات؛ لضمان تهيئة الأماكن بشكل مثالي لاستقبال المصريين لصلاة العيد.
وأوضح أنه تم تخصيص أماكن خاصة للسيدات في المساجد والساحات، مع وجود واعظات سيشرفن على هذه المصليات.
وناشد «عبد العزيز» جموع المصلين بالالتزام بالأماكن المخصصة للرجال والسيدات، وذلك لضمان سير صلاة العيد بكل انضباط