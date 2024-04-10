أكد الدكتور هشام عبد العزيز، رئيس القطاع الديني بوزارة الأوقاف، أن جميع المساجد الجامعة التي تقام فيها ‏صلاة الجمعة والتراويح ستقام فيها أيضًا صلاة عيد الفطر المبارك‎.‎

وقال خلال تصريحات لبرنامج «التاسعة» مع الإعلامي يوسف الحسيني، المذاع عبر شاشة القناة «الاولى» ‏بالتلفزيون المصري، مساء الثلاثاء، إن الاستعدادات جارية على قدم وساق في جميع المساجد والساحات ‏المخصصة؛ لإقامة صلاة العيد، وذلك من خلال تنظيفها وتهيئتها لاستقبال المصلين‎.‎

وأوضح أن المديريات تشرف على هذه الاستعدادات؛ لضمان تهيئة الأماكن بشكل مثالي لاستقبال المصريين ‏لصلاة العيد‎.‎

وأوضح أنه تم تخصيص أماكن خاصة للسيدات في المساجد والساحات، مع وجود واعظات سيشرفن على هذه ‏المصليات‎.‎

وناشد «عبد العزيز» جموع المصلين بالالتزام بالأماكن المخصصة للرجال والسيدات، وذلك لضمان سير صلاة ‏العيد بكل انضباط‎