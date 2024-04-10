عبد العزيز مخيون يتحدث عن تجاربه الدرامية في رمضان‎:‎‏ مشاركتي في «المعلم» غير مكتملة

تحدث الفنان عبد العزيز مخيون، عن تجاربه الدرامية خلال مشاركته بموسم دراما رمضان في مسلسلات ‏‏«المعلم» و«جودر» و«قلع الحجر».

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وعبر خلال تصريحات عبر شاشة «الحدث اليوم» مساء الثلاثاء، عن حزنه لعدم اكتمال مشاركته في مسلسل ‏‏«المعلم»؛ بسبب تغير مسار شخصيته بشكل مفاجئ، واصفا مشاركته بـ «غير المكتملة». ‏



وأشار إلى أنه كان من المفترض أن تتحول شخصية السجين إلى رجل متدين بعد خروجه من السجن، قائلا إن: ‏‏«المؤلفين أخبروني أن الشخصية بعد خروجي من السجن ستتردد على أولياء الله الصالحين والأضرحة، وسيكون ‏عقله شاردا وتتغير ليصبح شخصا مجذوبا».

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وأوضح أن المسلسل مر بظروف صعبة، نتيجة احتراق ديكور المسلسل، والذي أثر سلبا على سير العمل ‏ومجرىات الأحداث، متابعا: «بعد خروجه من السجن ومشهد احتفال ابنه به؛ اختفى وده الغريب في الأمر، أنا ‏حاولت أسأل الشخصية راحت فين تاهت ماتت مظهرتش ثان!». ‏



وفي سياق آخر، عبر عن سعادته بمشاركته في مسلسل «جودر» مع الفنان ياسر جلال، لا سيما أن العمل ينتمي ‏إلى نوعية الفانتازيا ويقدم إبهارا بصريا وصناعة متقنة، معقبا: «كنت سعيد جدا بلقاء بمجموعة العمل اللطيفة، ‏خاصة أن المسلسل في إطار فانتازيا وإبهار وصنعة جيدة جدا، وانبسطت بامتلاك مصر لهذه الإمكانات». ‏



وحول مشاركته بمسلسل «قلع الحجر»، أشار إلى أن «قلع الحجر» تجربة درامية صعيدية حقيقية، تدور أحداثها ‏في قرية المقولة بجنوب محافظة قنا، لافتا أن مؤلف المسلسل ينتمي إلى نفس القرية التي تدور فيها الأحداث. ‏



وأكد أن المسلسل تميز بمصداقية عالية وتأثير كبير على أهالي الصعيد، قائلا: «العمل به مصداقية كبيرة وأثرت ‏بشكل كبير في قرى الصعيد والمنطقة».‏