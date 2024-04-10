أهالي الفيوم يؤدون صلاة عيد الفطر المبارك في 146 ساحة

أدى آلاف من أهالي محافظة الفيوم، صلاة عيد الفطر المبارك، في نحو 146 ساحة خصصتها الأوقاف لأداء شعائر صلاة العيد بمختلف مراكز وقرى المحافظة، فجر اليوم الأربعاء، وسط حالة من السعادة والفرح ابتهاجا واحتفالات بعيد الفطر المبارك.

وتوجه العديد من الأسر من أبناء محافظة الفيوم إلى الساحات المخصص لأداء صلاة العيد، يحملن سجادة الصلاة الخاصة بكل فرد من أفراد العائلة، وأدوا صلاة العيد وسط بهجة وفرحة بحلول عيد الفطر المبارك.

وشارك الأطفال أسرهم في الاحتفال بالعيد، وأداء الصلاة في الساحات المخصصة للصلاة، ووقف المصلون في ساحة محلج القطن بمركز طامية بمحافظة الفيوم.

وبذلت أجهزة المرور والمرافق والحماية المدنية جهودا كبيرة في التنظيم وتيسير حركة السيارات والمارة الذين توافدوا جماعات وأفرادا من الشوارع المحيطة بساحات الصلاة.