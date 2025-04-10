سامح بسيوني مديرا لمسرح الطليعة وتامر كرم مديرا لفرقة مسرح لشباب

أصدر الدكتور أحمد فؤاد هنو وزير الثقافة قرارًا وزاريًا بتكليف الفنان سامح بسيوني بمهام الإشراف على فرقة مسرح الطليعة، والفنان تامر كرم بمهام الإشراف على فرقة مسرح الشباب بالبيت الفني للمسرح، وذلك في إطار خطة الوزارة لدعم القيادات الفنية وتطوير آليات العمل داخل الفرق المسرحية المتخصصة.

يأتي هذا القرار في إطار توجه الوزارة الاستراتيجي نحو دعم وتفعيل دور الفرق المسرحية في نشر الثقافة والفنون، والارتقاء بمستوى الإنتاج المسرحي الموجه للجمهور، بما يسهم في ترسيخ دور المسرح كأداة فعالة في بناء الوعي المجتمعي وتعزيز الذائقة الجمالية.

يذكر أن الفنان سامح بسيوني هو مخرج وممثل مصري، شغل عددًا من المواقع القيادية في المجال المسرحي، من أبرزها مدير فرقة مسرح الشباب لمدة أربع سنوات، حيث حققت الفرقة تحت قيادته نجاحات متميزة على مستوى العروض والإنتاج، كما شغل سابقًا منصب مدير فرقة مسرح الإسكندرية، وعمل أيضًا مديرًا لمهرجان نقابة المهن التمثيلية للمسرح المصري، وشارك في العديد من الأعمال المسرحية والتلفزيونية كمخرج وممثل، كما أخرج العديد من الأعمال المسرحية منها "رئيس جمهورية نفسه" من إنتاج فرقة المسرح الحديث، و"متحبوكهاش"، و"جريمة بيضاء"، وغيرها من الأعمال.

أما المخرج تامر كرم فهو مخرج وممثل ومنتج مسرحي، قدم عددًا من العروض المسرحية التي قُدمت في مصر والدول العربية، وشارك كممثل في عدد من الأعمال السينمائية والتلفزيونية. حصل على عدة جوائز في مجال الإخراج المسرحي من جهات محلية ودولية، حصل تامر كرم على ليسانس الآداب في الفلسفة من جامعة عين شمس، إلى جانب بكالوريوس المعهد العالي للفنون المسرحية – قسم التمثيل والإخراج، كما تلقى تدريبًا في الإخراج المسرحي خلال دورة في فرنسا، من أبرز الأعمال التي أخرجها مسرحية “الملك لير” من بطولة يحيى الفخراني وفاروق الفيشاوي، ومسرحية “هنا أنتيجون”، ومسرحية “يوم أن قتلوا الغناء”، من إنتاج فرقة مسرح الطليعة بالبيت الفني للمسرح، وغيرهم من الأعمال.