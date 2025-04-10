 متى تنعقد المحادثات المباشرة بين واشنطن وطهران؟ - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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متى تنعقد المحادثات المباشرة بين واشنطن وطهران؟

وكالات
نشر في: الخميس 10 أبريل 2025 - 9:06 م | آخر تحديث: الخميس 10 أبريل 2025 - 9:07 م

أعلن وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، اليوم الخميس، عن عقد محادثات مباشرة بين المبعوث الخاص للشرق الأوسط ستيف ويتكوف، وقيادي إيراني كبير يوم السبت المقبل، معربا عن أمله في أن تساهم هذه المباحثات بين واشنطن وطهران إلى "تحقيق السلام".

وفي حين تصر الولايات المتحدة على أن المحادثات مع طهران ستكون مباشرة، شددت إيران في وقت سابق على أن المفاوضات ستكون غير مباشرة بوساطة من وزير الخارجية العماني، بحسب قناة سكاي نيوز عربية.

وانسحب ترامب خلال ولايته الرئاسية الأولى في الفترة 2017-2021 من الاتفاق النووي المبرم عام 2015 بين إيران والقوى العالمية والذي كان يهدف إلى كبح أنشطة طهران النووية الحساسة مقابل تخفيف العقوبات، فيما أعاد ترامب فرض عقوبات أمريكية شاملة.

وقالت الوكالة الدولية للطاقة الذرية إنه منذ ذلك الحين تجاوزت إيران بكثير حدود الاتفاق فيما يتعلق بتخصيب اليورانيوم.

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