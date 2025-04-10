«فراشات الأميرة النائمة» في هيئة الكتاب‏

صدر العدد الجديد من سلسلة "ثلاث حواديت"، "فراشات الأميرة النائمة"، قصص المؤلفة عزة مصطفى ورسوم الفنانة منار مجدي، وهي مجموعة قصصية موجهة للناشئين من عمر 12 إلى 16 سنة.

تضم المجموعة ثلاث قصص، هي "ضحى ودفتر الرسم"، "نيجار الأميرة النائمة"، "رقصة الفراشة".

تتعرض قصص المجموعة لفكرة التنمر، وما يواجهه الموهوبون لفرط حساسيتهم، من قسوة ومضايقات من الآخرين وعدم تقديرهم لمواهبهم في قصة "ضحى ودفتر الرسم"، أما قصة "رقصة الفراشة" فتروي عن التنمر بسبب صفات جسدية أو حجم أقل من المحيطين، وهو ما ينعكس على الثقة في النفس، لكن الموهبة تنتصر لأصحابها دائمًا في القصص.

كما تأخذنا قصة "نيجار الأميرة النائمة" إلى السفر في الزمن والانتقال بين الكواكب في مغامرة تجعلنا نتسائل لو أن سكان الكواكب الأخرى يعيشون بيننا دون أن نعلم!

تقول المؤلفة عزة مصطفى عن خيال أبطال القصص وقدرتهم على السفر في الزمن: "الطفل الذي يمتلك خيالًا واسعًا هو طفل متميز في حاجة إلى اهتمام والديه ورعاية خاصة، لأنه يذهب بخياله إلى عوالم أخرى وفضاءات شاسعة، ويسافر في أزمان مستقبلية أو سالفة ليشبع طموحه ويتخلص من مخاوفه. وأعتقد أن السفر عبر الزمن ليس مستحيلًا، وإن وجد سيكون أيسر الطرق للانتقال والارتحال، يكفي أن أنطلق وأعود إلى نفس النقطة التي كنت فيها.

فأنا أحب الإطلاع على كل جديد في عالم الفضاء، ودائمًا ما أتخيل أن هناك حياة تشبهنا، لكن سكانها لا يشبهونا".

وعن الطابع اللوني لرسوم القصص، تقول الفنانة منار مجدي أنها اختارت اللون البنفسجي في أغلب الرسوم، لأنه يعطي طابعًا لطيفًا وإحساسًا بالدفء والسكينة.

والكاتبة عزة مصطفى مؤلفة "فراشات الأميرة النائمة" هي معلمة لغة عربية وكاتبة، نشرت العديد من قصص الأطفال وروايات اليافعين، كما حصلت على جوائز أدبية، مثل:الجائزة المركزية عن هيئة قصور الثقافة فرع أدب الطفل، وجائزة الاتحاد العربي للثقافة في الرواية."، وجائزة منف للآداب العربية في القصة القصيرة، وجائزة هيئة الحوار الثقافي الدائم والاتحاد الدولي للفنون والإعلام في الكتابة الموجهة للطفل.

أما رسامة العدد الفنانة منار مجدى فهي رسامة كتب أطفال مصرية، تخرجت في كلية الفنون التطبيقية قسم الزخرفة عام 2017، بدأت مجال رسم كتب الأطفال منذ عام 2020، ولها العديد من القصص مع دور نشر عربية مختلفة، شاركت في الرسوم المتحركة بمسلسل أطفال فى رمضان 2021-2022، كما شاركت في العديد من المعارض الفنية في مصر.

يذكر أن سلسلة "ثلاث حواديت" هي سلسلة موجهة للناشئين من عمر 12 إلى 16 سنة، تصدر عن الهيئة المصرية العامة للكتاب، تقدم قصصًا مغايرة للمألوف، فيها تجديد وابتكار، وهي سلسلة لها طابعها الخاص، تستكشف طرقًا جديدة في الإبداع.