ولي العهد السعودي والرئيس الفرنسي يستعرضان هاتفيا جهود تحقيق الأمن والاستقرار إقليميا ودوليا

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استعرض ولي العهد السعودي رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ، هاتفيا مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الجهود المبذولة لتحقيق الأمن والاستقرار.



وذكرت وكالة الأنباء السعودية (واس) مساء الأربعاء أن ولي العهد السعودي والرئيس الفرنسي استعرضا خلال الاتصال الذي بادر به ماكرون "علاقات الصداقة والتعاون المشترك بين البلدين الصديقين، وفرص تطويرها بما يخدم المصالح المشتركة، إلى جانب تبادل وجهات النظر بشأن القضايا الإقليمية والدولية والجهود المبذولة لتحقيق الأمن والاستقرار".

ويأتي الاتصال بعد يومين فقط من القمة الثلاثية التي عقدت في القاهرة بين الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي والعاهل الأردني الملك عبد الله الثاني والرئيس ماكرون.

ودعا قادة مصر والأردن وفرنسا، الاثنين، إلى عودة فورية لوقف إطلاق النار في غزة، لحماية الفلسطينيين وضمان تلقيهم المساعدات الطارئة الإنسانية بشكل فوري وكامل.