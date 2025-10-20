ينطلق يوم الثلاثاء المقبل الملتقى الدولي للفنون العربية المعاصرة، ضمن فعاليات مهرجان وسط البلد للفنون المعاصرة (دي-كاف) في دورته الثالثة عشرة، بمشاركة 23 عرضًا فنيًا متنوعًا من 32 دولة حول العالم، منها المملكة المتحدة، فرنسا، فلسطين، البحرين، لبنان، تونس، ألمانيا، وغيرها.

يجمع الملتقى بين تجارب فنية متنوعة تشمل المسرح، الرقص، الأداء الحي، والفنون البصرية، ويبدأ فعالياته بعرض الرقص الوثائقي “قصة” للفنانة ليلى سليمان (مصر) في ساحة روابط للفنون، يليه عرض “الصدى” للفنانة ناصرة بالعزة (الجزائر/فرنسا) على مسرح الفلكي.

في اليوم الثاني، يُقدم العمل المسرحي “لورنس” للفنان مهند كريم كزار (الإمارات) في ذا فاكتوري، إلى جانب “بيروت Stop Calling” لفرقة زقاق (لبنان) بمسرح النهضة – مركز الجزويت الثقافي، والعمل الوثائقي الموسيقي “درون: شهادات وموسيقى” للفنان أندريا عساف (سوريا/الولايات المتحدة) على مسرح الفلكي.

ويستمر البرنامج بعروض مثل “غزة أيها الفرح” للفنانة هند جودة (فرنسا/المغرب/فلسطين)، “نور” للفنانة شيماء شكري (مصر/فلسطين)، “كيلومترات من المقاومة” بالهنجر، وعروض رقص معاصر ومسرحية متنوعة على مدار الأيام التالية حتى 26 أكتوبر.

بالإضافة إلى العروض الفنية، ينطلق يوم الخميس 23 أكتوبر البرنامج المهني للمهرجان تحت عنوان “ما بعد اللحظة: استدامة مستقبل المهرجانات في المنطقة العربية”، والذي يضم جلسات حوارية وورش عمل بمشاركة قيادات ثقافية ومديري مهرجانات من أكثر من عشر دول، لمناقشة تحديات وفرص صناعة الفنون والمهرجانات في العالم العربي.

ويتضمن البرنامج أيضًا عروضًا تقديمية لمبادرات ومشروعات فنية من مختلف الدول، بالإضافة إلى دعم وتدريب المواهب الشابة في مجال إدارة وتنظيم المهرجانات، ضمن برنامج مدعوم من أكاديمية MBC.

ويستمر مهرجان دي-كاف، الذي انطلقت فعالياته في 1 أكتوبر، حتى 26 أكتوبر الجاري، مقدمًا أكثر من 34 عرضًا فنيًا بمشاركة أكثر من 130 فنانًا وفنيًا ومدربًا من 18 دولة.