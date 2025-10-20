البيئة تشن حملات تفتيش مكثفة على مكامير الفحم بدمياط للتصدي لمصادر التلوث

واصلت لجنة الصناعات بالفرع الإقليمي لجهاز شؤون البيئة بالمنصورة، بالتنسيق مع المرصد البيئي بدمياط، حملاتها المكثفة للتفتيش على مكامير الفحم المطورة والعشوائية بمدينة كفر البطيخ بمحافظة دمياط، في إطار خطة الوزارة للتصدي لمصادر التلوث الصناعي وحماية البيئة.

جاء ذلك تنفيذًا لتوجيهات الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة، بتكثيف حملات التفتيش البيئي ومتابعة الأنشطة الصناعية للحد من مصادر التلوث، مع ضرورة تكثيف المرور الميداني والتأكد من الالتزام بقرارات الغلق والتحول إلى نماذج المكامير المطورة المعتمدة، حفاظًا على جودة الهواء وصحة المواطنين.

وشهدت محافظة دمياط منذ بداية أكتوبر تحركًا بيئيًا واسعًا، من خلال تنفيذ حملات رصد وتفتيش شملت المنشآت الصناعية ومكامير الفحم، بهدف ضبط المخالفات البيئية ومتابعة مدى التزام المنشآت بتطبيق الاشتراطات والمعايير المعتمدة من وزارة البيئة للحد من الانبعاثات الضارة.

وشملت الحملات المرور على 10 مكامير فحم بمدينة كفر البطيخ، تضمنت مكامير مطورة وأخرى عشوائية، حيث تبين وجود 4 مكامير مطورة تقع خلف المقابر وجميعها مغلقة حاليًا. كما رصدت اللجنة نموذجًا مطورًا غير معتمد من جهاز شؤون البيئة يعمل بالمخالفة، ويتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حياله.

كما تم رصد إحدى المكامير المطورة التي تعمل بالمخالفة لقرار محافظ دمياط، وتجرى اتخاذ الإجراءات اللازمة حيالها. فيما التزمت مكمورة من نفس النموذج بقرار المحافظ رقم 614 لسنة 2025 وتوقفت عن العمل، وتم تنبيه صاحبها بضرورة تقديم السجلات والموافقات البيئية.

وشملت الحملة أيضًا المرور على 3 مكامير غير مطورة تقع على ترعة حلاوة، وتبين أن جميعها متوقفة عن التشغيل.

ومن المقرر أن تواصل فرق التفتيش أعمالها في عدد من المناطق الأخرى بمحافظة دمياط، مع متابعة الالتزام بقرارات الغلق والتحول إلى المكامير المطورة المعتمدة، حفاظًا على جودة الهواء وصحة المواطنين.