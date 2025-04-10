الإدارة الأمريكية تتقدم باستئناف ضد إعادة صحفيي أسوشيتد برس إلى البيت الأبيض

قالت إدارة الأمريكي دونالد ترامب اليوم الأربعاء إنها سوف تستأنف ضد حكم قضائي فيدرالي يلزمها بإعادة صحفيي وكالة أسوشيتد برس (أ ب) لتغطية فعاليات البيت الأبيض على أسس التعديل الأول.

وقدمت الإدارة الأمريكية إشعار الاستئناف بعد ظهر اليوم بالنيابة عن ثلاثة مسؤولين كانت وكالة أسوشيتد برس قد رفعت قضايا ضدهم وهم السكرتيرة الصحفية كارولين ليفيت وسوزان ويليس رئيسة هيئة موظفي البيت الأبيض ونائبها تايلور بودويتش.

ولم يتم الكشف عن مزيد من التفاصيل حول الإشعار المكون من صفحة واحدة.

وجاء في الإشعار أن المدعى عليهم "يقدمون بكل احترام إشعارا بأنهم يستأنفون بموجبه الحكم بمحكمة استئناف الولايات المتحدة لمقاطعة كولومبيا".

وقد أصدر قاض أمريكي حكما أمس الثلاثاء يقضي بعودة وكالة أسوشيتد برس (أ ب) لتغطية فعاليات البيت الأبيض، وهو حكم يتعلق بجوهر التعديل الأول للدستور ويؤكد أن الحكومة لا يمكن أن تعاقب المؤسسة الإخبارية على محتواها.

وقضى تريفور إن. ماكفادين قاضي المحكمة الإقليمية، وهو معين من قبل الرئيس دونالد ترامب، بأن الحكومة لا يمكنها الانتقام من قرار وكالة (أ ب) بعدم اتباع الأمر التنفيذي للرئيس بتغيير اسم خليج المكسيك إلى خليج أمريكا. ومنح القرار وكالة (أ ب) انتصارا كبيرا في الوقت الذي يتحدى فيه البيت الأبيض الصحافة على عدة مستويات.

وكتب ماكفادن: "بموجب التعديل الأول، إذا فتحت الحكومة الأبواب لبعض الصحفيين، سواء إلى المكتب البيضاوي أو الغرفة الشرقية أو أي مكان آخر، فلا يمكنها إغلاق الأبواب أمام صحفيين آخرين بسبب وجهات نظهرهم".