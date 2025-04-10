صعدت أسعار الفاكهة في الأسواق المحلية خلال شهر مارس الماضي على أساس سنوي بنسبة 76.7%، مقارنة بنفس الشهر من العام السابق، كما ارتفعت الفاكهة أيضا على أساس شهري بنسبة 23.6%، مقارنة بشهر فبراير السابق، وفقا للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.

فيما ارتفعت أسعار الخضروات في الأسواق المحلية خلال شهر مارش الماضي على أساس شهري بنسبة 3.1%، مقارنة بشهر فبراير السابق، بينما شهدت أسعار الخضروات تراجع بنسبة طفيفة بلغت 0.7%، على أساس سنوي مقارنة بنفس الشهر من العام السابق.

وعلى أساس سنوي، صعد قسم الطعام والمشروبات بنسبة 6.5%، نتيجة لارتفاع أسعار الحبوب والخبز 8.1%، واللحوم والدواجن 1.3%، والأسماك والمأكولات البحرية 6.2%، والألبان والجبن والبيض 6.6%، والفاكهة 76.7%، والبن والشاي والكاكاو 7.9%، والمياه المعدنية والغازية والعصائر الطبيعية 31%، بالرغم من انخفاض أسعار الزيوت والدهون بنسبة 3.2%، والخضراوات 0.7%، والسكر والأغذية السكرية 0.8%.

وعلى أساس شهري، ارتفع قسم الطعام والمشروبات بنسبة 2.9%، نتيجة لارتفاع الحبوب والخبز بنسبة 0.5%، واللحوم والدواجن 2.8%، والأسماك والمأكولات البحرية 0.7%، والألبان والجبن والبيض 0.3%، والزيوت والدهون 0.2%، والفاكهة 23.6%، والخضراوات 3.1%، والسكر والأغذية السكرية 0.2%، والبن والشاي والكاكاو 0.2%، والمياه المعدنية والغازية والعصائر الطبيعية بنسبة 0.3%.

وارتفع معدل التضـخم السنوي لإجمالي الجمهورية خلال شهر مارس الماضي ليسجل 13.1%، مقابل 12.5% لشهر فبراير السابق، بحسب بيانات الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء التي أشارت إلى ارتفاع المعدل الشهري بنسبة 1.5%، عن شهر فبراير السابق.