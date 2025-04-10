يسرا تخطف الأنظار بإطلالة أيقونية في الإعلان الرسمي لمسلسل بريستيج

كشفت شركة "ذا بلانت ستوديوز" ومنصة "يانغو بلاي" عن الإعلان الرسمي لمسلسل "بريستيج"، أول مسلسل من نوعه يجمع بين الجريمة والكوميديا في الدراما العربية، والمقرر عرضه يوم 24 أبريل على المنصة ضمن أعمال "يانغو بلاي الأصلية"، ويُعرض المسلسل بمعدل حلقتين أسبوعيًا كل خميس في تمام الساعة السادسة مساءً، حصريًا عبر المنصة.

وسلّط الإعلان الضوء على مفاجآت عدة، أبرزها الظهور الخاص للفنانة الكبيرة يسرا، التي أطلّت في مشهد مميز على خلفية أغنيتها الأيقونية "حب خلي الناس تحب"، مما أضفى لمسة من النوستالجيا والسحر الفني، وأشعل تفاعل الجمهور على وسائل التواصل الاجتماعي ترقبًا لعرض المسلسل.

كما شهد الإعلان مفاجأة أخرى بظهور الفنان أحمد داود في إطلالة مختلفة وغير متوقعة، إلى جانب مشاركة النجمة الكوميدية شيماء سيف، والفنان محمد ثروت، والمخرج معتز التوني، والذين أضفوا طابعًا فكاهيًا مميزًا على أجواء الجريمة الغامضة في العمل.

ويقوم ببطولة مسلسل "بريستيج" كل من محمد عبد الرحمن ومصطفى غريب، ويشارك في العمل نخبة من النجوم: زياد ظاظا، محمد عبد العاطي، راندا عوض، دينا، سامي مغاوري، بسام رجب، آلاء سنان، أمينة البنا، معاذ نبيل، وعمر الشريف.

المسلسل من تأليف إنجي أبو السعود، ومن إخراج عمرو سلامة، وإنتاج طارق نصر وشركة "ذا بلانت ستوديوز".

وتدور أحداث المسلسل داخل أحد المقاهي بوسط البلد، حيث يُحتجز مجموعة من الأشخاص بسبب عاصفة مفاجئة تقطع عنهم الاتصال بالعالم الخارجي، ليكتشفوا وقوع جريمة قتل غامضة بينهم. وهنا تبدأ رحلة من الشك والتحقيق والتوتر، ضمن إطار من المواقف الكوميدية، تمتد على مدار ثماني حلقات مشوقة.

ويُعد "بريستيج" تجربة فنية جديدة ومختلفة تجمع بين الإثارة والضحك، واستكمالًا للنجاح الكبير الذي حققته شركة "ذا بلانت ستوديوز" وفريق العمل ذاته في مسلسل "سفاح الجيزة"، مع تقديم تيمة مبتكرة وغير تقليدية.