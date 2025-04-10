متحدث الأوقاف لـ«الشروق»: صحح مفاهيمك حملة تستهدف كل الفئات العمرية لبناء الوعي وتصحيح الأفكار المغلوطة

أطلقت وزارة الأوقاف، في الأيام الماضية، حملة توعوية موسعة بعنوان "صحح مفاهيمك"، لتصحيح بعض المفاهيم والسلوكيات الخاطئة المنتشرة، ومواجهة المفاهيم المغلوطة، وتصحيح السلوكيات السلبية، وتحصين المجتمع من الأفكار الهدامة التي تهدد أمنه واستقراره.



وقال الدكتور أسامة رسلان -المتحدث الرسمي باسم وزارة الأوقاف- إن الحملة تتناول عدة قضايا اجتماعية مهمة منها رشق القطارات بالحجارة، والغش، والتنمر، والتشدد والتطرف الديني، وأهمية التعاون بين أفراد المجتمع، وتجنب الشجار، ومكافحة الرشوة، وتعزيز روح التعاون الأسري أسوة بهدي النبي صلى الله عليه وسلم في بيته، وإعادة بناء الأمان الأسري والدفء العائلي بعيدًا عن الانشغال المفرط بالأجهزة الإلكترونية؛ أي مكافحة ما بات يسمى الإدمان الرقمي.

وأضاف رسلان لـ"الشروق"، أن الحملة تتضمن أيضا التوعية بخطورة الغيبة والنميمة، وأهمية تشجيع الأطفال بأسلوب تربوي، والحث على النظافة، والعمل ونبذ الكسل، وتأكيد حرمة الغش سواء في الامتحانات أو في المكاييل والموازين، إضافة إلى التوعية بمخاطر التدخين والإدمان، وأهمية احترام إشارات المرور وقواعده حفاظًا على الأرواح والممتلكات.

وأضاف المتحدث الرسمي أن المجتمع يتعامل مع تصرفات يمكن اعتبارها بعضها حالات عابرة حتى وإن كان لها دويّ إعلامي، وبعضها يمكن اعتباره ظاهرة واسعة الانتشار مثل إدمان المشاهدة الرقمية، لذا يلزم بذل جهود التوعية من السكة الحديد ووزارة الأوقاف وغيرها من مؤسسات الدولة تحقيقًا للتشبيك المؤسسي، وهو ما أثمر عن انخفاض معدلات تلك الحوادث، موضحا أنه عندما تحصل هذه الأحداث يكون لها دوي إعلامي ضخم بسبب الأثر السلبي المترتب على الإضرار بالأفراد وبالمال العام.

وأشار المتحدث إلى تنفيذ الوزارة ١٠٨ ندوات علمية كبرى على مستوى الجمهورية، تحت عنوان: "كل المسلم على المسلم حرام: حرمة رشق وسائل المواصلات بالحجارة"، لنشر الفكر الوسطي الرشيد، وبناء وعي عام سليم بقضايا الوطن والمجتمع؛ فضلاً عن التوجه إلى عدد من المدارس في محافظات مختلفة لنشر الوعي ميدانيًا، مع تخصيص موضوع خطبة الجمعة الثانية لتعزيز هذه التوعية في عموم مساجد مصر.

وأضاف المتحدث أن الوزارة ستطلق خلال الفترة المقبلة بالتعاون مع المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية، سلسلة ندوات توعوية موسعة، تحت عنوان: "وسائل التواصل الاجتماعي: الإيجابيات والسلبيات"، بهدف تعزيز الوعي المجتمعي، وتحصين المواطنين من مخاطر الاستخدام السلبي لتلك الوسائل، وذلك في عدد من المحافظات منها السويس، والإسكندرية، والغربية، والقليوبية، والجيزة.

وأكمل رسلان، أن الهدف من ذلك التعاون كشف الجوانب المضيئة في استخدام وسائل التواصل؛ من دعم التعليم، وتقوية الروابط الاجتماعية، وإتاحة فرص للتعبير البنّاء، مع التنبيه في الوقت ذاته إلى المخاطر الكامنة كالشائعات، والتنمر الإلكتروني، وانتهاك الخصوصية، ونشر الفكر المتطرف.