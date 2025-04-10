ماذا قال نتنياهو للكابينت بشأن مفاوضات تهجير الفلسطينيين لدول أخرى؟

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أمام الكابنيت، أمس الأربعاء، إن مفاوضات تجري مع دولتين كبيرتين لاستيعاب أعداد كبيرة من سكان غزة الذين سيهاجرون طواعية.

وأضاف نتنياهو، أن إسرائيل كانت تعلم مسبقا بالمحادثات الأمريكية مع إيران بشأن برنامجها النووي، والولايات المتحدة أرادت أن تعرف ما هو الاتفاق الجيد من وجهة نظر إسرائيل، بحسب وكالة معا الفلسطينية.

وقال رئيس الوزراء، إن هناك حسن نية في الولايات المتحدة للتوصل إلى حل بشأن قضية الرسوم الجمركية، وأن إسرائيل ملتزمة بخفض العجز التجاري مع الولايات المتحدة.

وفي ختام المباحثات، وجه بإرسال وفد تجاري إلى الولايات المتحدة خلال الأيام المقبلة برئاسة وزارة المالية لمواصلة مناقشة الرسوم الجمركية مع الإدارة الأمريكية.