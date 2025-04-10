 خلال عام أم كلثوم.. كلثوميات على مسرح معهد الموسيقى العربية - بوابة الشروق
الخميس 10 أبريل 2025 7:46 م القاهرة
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تتوقع نجاح اتفاق الهدنة في غزة؟
النتـائـج تصويت

خلال عام أم كلثوم.. كلثوميات على مسرح معهد الموسيقى العربية


نشر في: الخميس 10 أبريل 2025 - 7:38 م | آخر تحديث: الخميس 10 أبريل 2025 - 7:38 م

تنظم دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور علاء عبد السلام حفلاً ضمن سلسلة كلثوميات التى تقدمها فرقة عبد الحليم نويرة للموسيقى العربية بقيادة المايسترو صلاح غباشى وذلك فى الثامنة مساء الأحد ١٣ أبريل على مسرح معهد الموسيقي العربية، فى إطار فعاليات عام أم كلثوم الذى أعلنته وزارة الثقافة بمناسبة مرور 50 عاما على رحيل كوكب الشرق.

يتضمن البرنامج مختارات من أعمال سيدة الغناء العربى التى تعاونت فيها مع كبار الملحنين والشعراء خلال مشوارها الفنى منها إسأل روحك وجددت حبك ليه.. يؤديها كل من رحاب مطاوع وغادة آدم.

يذكر أن سلسلة حفلات كلثوميات تأتى ضمن أهداف دار الأوبرا المصرية لتخليد أعمال كوكب الشرق أم كلثوم ونشرها للأجيال الجديدة باعتبارها جزءا أصيلاً من التراث الموسيقى العربى.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك