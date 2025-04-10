قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الخميس، إن الاتحاد الأوروبي تأسس من أجل استغلال أمريكا، مؤكدا التعامل مع الاتحاد ككتلة واحدة بشأن الرسوم الجمركية.

وأضاف ترامب: "الاتحاد الأوروبي أوقف الرسوم المضادة بعد تعاملنا مع الصين"، مردفا: "الكتلة كانت ذكية للغاية بتجنب الرد على الرسوم"، موضحا أنه سيستخدم أموال الرسوم لسداد الديون، بحسب ما نقلته قناة العربية في نبأ عاجل.

وكان ترامب أعلن، أمس الأربعاء، أنه سيعلق مؤقتاً الرسوم الجمركية المرتفعة التي كان قد فرضها على عشرات الدول، بينما يزيد الضغوط على الصين.

وذكر المستشار الاقتصادي للبيت الأبيض كيفن هاسيت، أن الولايات المتحدة تدرس حالياً عروضاً من 15 دولة من أجل التوصل إلى اتفاق بشأن الرسوم الجمركية، موضحاً أن بلاده "على وشك إبرام اتفاقيات مع بعضها"، بحسب قناة الشرق السعودية.

وأضاف هاسيت للصحفيين في البيت الأبيض: "أبلغنا الممثل التجاري الأمريكي أن قرابة 15 دولة قدمت عروضاً واضحة، ونحن ندرسها من أجل أن نقرر ما إذا كانت كافية لعرضها على الرئيس ترامب".